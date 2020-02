Kučan: Namesto sodelovanja si Slovenija in Hrvaška medsebojno razkazujeta mišice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan je v pogovoru za današnji Večernji list izjavil, da imata Slovenija in Hrvaška mnogo skupnih interesov, a si namesto sodelovanja medsebojno razkazujeta mišice. Med drugim je opozoril, da na slovensko politično sceno prihajajo populisti, ki imajo možnost za zmago na volitvah.

Milan Kučan je dejal, da ne verjame, da bo prihod novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića kaj spremenil v slovensko-hrvaških odnosih glede na to, da je bil Milanović hrvaški premier v obdobju, ko se je Hrvaška odpovedala arbitražnemu sporazumu.

Državi v istem čolnu

Nerazumljivo je, da dve državi, ki sta v istem čolnu, nimata zamisli za skupne nastope in projekte, ki bi jih na podlagi svojih zgodovinskih izkušenj ponudili v protislovnem svetu in negotovi Evropski uniji, je dejal. "V tem je veliko skupnih interesov, namesto tega pa drug drugemu kažemo mišice," je po poročanju STA opozoril Kučan.

Milan Kučan je za hrvaški medij Večernji list komentiral politične odnose Slovenije in Hrvaške. Foto: STA

Hrvaška je po njegovih besedah z izvolitvijo Zorana Milanovića na čelo države dobila bolj izkušenega politika, kot je bila dosedanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kot je dodal, bi se mu zdelo normalno, če bi Milanović za svoj prvi obisk izbral Slovenijo. Krepitev sodelovanja med Ljubljano in Zagrebom bo po njegovih besedah odvisna od razmer, v katerih se bosta kmalu znašli obe državi.

"Kakšen bo izid, ne bo odvisno samo od Milanovića, temveč tudi od tega, kdo bo vodil vlado v Ljubljani in koliko bo razumel pomen dobrih odnosov s Hrvaško," je dejal Kučan v intervjuju za hrvaški časnik. Znova je poudaril, da je pomemben element za prijateljstvo med dvema državama in narodoma zaupanje, ki je bilo porušeno s prisluškovanji.

"Milanović je miniral sporazum Drnovška in Račana"

Spomnil je tudi na čase, ko se je pripravljal sporazum Drnovšek-Račan, ter omenil takratni pogovor z nekdanjim hrvaškim premierjem Ivico Račanom, ki se je opravičil, ker sporazuma ne bo mogel uresničiti na hrvaški strani, piše STA.

Slovenska blokada Hrvaške pri vstopu v schengen še zdaleč ni rešila vprašanja migracij, meni Kučan. Foto: Matej Leskovšek

Račan je Kučanu povedal, da sta se srečala z Milanovićem, ki je takrat delal na hrvaškem zunanjem ministrstvu. Račanu naj bi Milanović dejal, naj ne podpisuje sporazuma, ker na hrvaški vladi tega ne bodo sprejeli in ga bodo označili za narodnega izdajalca, je povedal Kučan v intervjuju, ki so ga v Večernjem listu naslovili "Milanović je miniral sporazum Drnovška in Račana".

Kučan meni, da slovenska blokada hrvaškega vstopa v schengen ne bi rešila težav z migracijami. Gre za vprašanje, ki ga je treba reševati skupaj, ker je to v interesu obeh držav. "Morali bi aktivno sodelovati s hrvaško politiko pri reševanju tistih praktičnih vprašanj, od katerih je odvisno, ali je Hrvaška zmožna vstopiti v schengen," je dejal.

Kučan je govoril tudi o aktualnih političnih razmerah v Sloveniji

Po odstopu premierja Marjana Šarca vidi možnost oblikovanja nove vlade v sedanji sestavi državnega zbora. "Seveda dosedanji premier Šarec in njegova stranka ne bodo sodelovali, a je težko verjeti, da se bo sestavila trdna koalicija," je menil.

Marjan Šarec je v ponedeljek odstopil s položaja predsednika vlade. Foto: Reuters

Kot je dejal, so druga možnost parlamentarne volitve, ki bodo verjetno konec aprila. Kučan je zavrnil očitke, da bi osebno podpiral Šarca in zunanjega ministra Mira Cerarja. Izključil ni niti možnosti, da bi SDS na čelu z njenim predsednikom Janezom Janšo zbrala potrebno večino za sestavo vlade, kar bi po njegovem mnenju pomenilo "močan zasuk v desno".

"Na politično sceno prihajajo populisti, politične skupine, ki ponujajo zelo enostavne rešitve, a jih potem niso zmožne uresničiti. Na volitvah to vendarle pritegne volilno telo," je dejal. Podobno se je zgodilo na Madžarskem in Poljskem, kaj bolje ni niti na Slovaškem ali v Srbiji, je menil. Takšen scenarij po njegovem mnenju niti v Sloveniji ni nemogoč, a bo odvisen od razmer ob volitvah, še navaja STA.