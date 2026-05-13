Avtor:
A. P. K.

Sreda,
13. 5. 2026,
21.00

Kredarico je obiskala nenavadna opazovalka

žival, lisica, Kredarica | Lisička ni bila videti pretirano plašna. | Foto Arso vreme

Foto: Arso vreme

Na najvišji slovenski meteorološki postaji so danes opazili in fotografirali prav posebno obiskovalko.

Našo najvišjo meteorološko postajo je danes obiskala prav posebna gorska obiskovalka. Na Kredarici, ki stoji na višini 2.514 metrov, so namreč danes oskrbniki vremenske postaje opazili in fotografirali prav "posebno meteorološko opazovalko", ki se je očitno odločila za obisk visokogorja. "Kredarico je danes obiskala posebna meteorološka opazovalka," so ob fotografijah šaljivo zapisali na agenciji za okolje in delili današnjo zanimivost na družbenih omrežjih.

Iz fotografij je razvidno, da se je mala lisička sprehodila okoli koče na Kredarici oz. meteorološke postaje in lepo zapozirala tudi fotografu. Več kot očitno je prisotnost ljudi ni zmotila, zato je radovedno opazovala okolico. Na fotografijah so vidne snežne zaplate, po podatkih Arsa pa je na Kredarici še vedno sto centimetrov snega. V zadnjih 12 urah novih snežnih padavin zaradi jasnega in sončnega vremena ni bilo, se pa bodo temperature tudi to noč na Kredarici spustile pod ledišče, vse do minus tri stopinje Celzija.

Lisice veljajo za zelo prilagodljivo vrsto: poseljujejo gozdove, obdelovalne površine in suburbano okolje, najbolj pa jim ustreza mozaičen preplet gozdičev in odprtega terena, je zapisano na straneh LZS. V Sloveniji je lisica splošno razširjena od morske obale do Prekmurja. V gorah pa živi do gozdne meje, občasno pa gre še višje, do 2500 metrov visoko.

