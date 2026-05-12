Domačin fizično obračunal s turistom, ki je v tjulnja vrgel kamen #video

Na havajskem otoku Maui so bili obiskovalci ene od tamkajšnjih plaž priča krutemu dejanju moškega, ki je v tjulnja vrgel kamen. Posnetek njegovega nečloveškega dejanja je zaokrožil na družbenih omrežjih in požel val ogorčenja.

37-letni moški je brezbrižno vrgel kamen v tjulnja po imenu Lani, ki je plaval blizu obale ene od plaž na havajskem otoku Maui. Tjulnja je kamen za las zgrešil, a dejanje ni ostalo neopaženo.

"Povedali smo mu, da bomo poklicali policijo, on pa je odvrnil, da mu je vseeno, če ga oglobijo, saj da je bogat," je povedala Kaylee Schnitzer, obiskovalka plaže, ki je 5. maja posnela incident.

Dogodek je opazil tudi domačin, ki je pristopil do turista in z njim fizično obračunal. "Nekateri izmed nas smo videli okoljske aktiviste, ki so stvari vzeli v svoje roke in dali vedeti, kaj se zgodi, če se vmešavaš v našo zemljo ali živali," je dogodek komentiral državni senator Brenton Awa. Domačina, ki je pretepel turista, je označil za junaka.

Turista so pridržali in ga zaslišali, so sporočili s havajskega ministrstva za naravne vire. Če bo obtožen, mu grozi 50 tisoč dolarjev (47 tisoč evrov) globe in morebitna zaporna kazen zaradi kršitve zakona o zaščiti morskih sesalcev. Oddelek za izvrševanje zakonodaje pri ministrstvu za naravne vire je primer predal zveznim tožilcem NOAA, ki bodo presodili morebitni pregon po zveznih zakonih o varstvu prostoživečih živali.

Dejstvo, da je turist napadel tjulnja Lani je bilo še posebej boleče, saj je tjulenj postal simbol okrevanja Mauija po požarih, ki so leta 2023 poponoma uničili tamkajšnje zgodovinsko mesto Lahaina.