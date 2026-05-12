Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
12. 5. 2026,
13.35

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
zaščita živali živali nasilje Havaji

Torek, 12. 5. 2026, 13.35

1 ura

Domačin fizično obračunal s turistom, ki je v tjulnja vrgel kamen #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
tjuln | Foto Brenton Awa/Instagram

Foto: Brenton Awa/Instagram

Na havajskem otoku Maui so bili obiskovalci ene od tamkajšnjih plaž priča krutemu dejanju moškega, ki je v tjulnja vrgel kamen. Posnetek njegovega nečloveškega dejanja je zaokrožil na družbenih omrežjih in požel val ogorčenja.

37-letni moški je brezbrižno vrgel kamen v tjulnja po imenu Lani, ki je plaval blizu obale ene od plaž na havajskem otoku Maui. Tjulnja je kamen za las zgrešil, a dejanje ni ostalo neopaženo.

"Povedali smo mu, da bomo poklicali policijo, on pa je odvrnil, da mu je vseeno, če ga oglobijo, saj da je bogat," je povedala Kaylee Schnitzer, obiskovalka plaže, ki je 5. maja posnela incident. 

Dogodek je opazil tudi domačin, ki je pristopil do turista in z njim fizično obračunal. "Nekateri izmed nas smo videli okoljske aktiviste, ki so stvari vzeli v svoje roke in dali vedeti, kaj se zgodi, če se vmešavaš v našo zemljo ali živali," je dogodek komentiral državni senator Brenton Awa. Domačina, ki je pretepel turista,  je označil za junaka. 

Turista so pridržali in ga zaslišali, so sporočili s havajskega ministrstva za naravne vire. Če bo obtožen, mu grozi 50 tisoč dolarjev (47 tisoč evrov) globe in morebitna zaporna kazen zaradi kršitve zakona o zaščiti morskih sesalcev. Oddelek za izvrševanje zakonodaje pri ministrstvu za naravne vire je primer predal zveznim tožilcem NOAA, ki bodo presodili morebitni pregon po zveznih zakonih o varstvu prostoživečih živali.

Dejstvo, da je turist napadel tjulnja Lani je bilo še posebej boleče, saj je tjulenj postal simbol okrevanja Mauija po požarih, ki so leta 2023 poponoma uničili tamkajšnje zgodovinsko mesto Lahaina. 

zaščita živali živali nasilje Havaji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.