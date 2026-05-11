Hrvaško javnost pretresa razkritje Jutarnjega lista o dogajanju v Nacionalnem parku Brioni. Zaposleni so v pismu opisali domnevno mrežo nepotizma, favoriziranja, strahu in zlorab. Vrhunec zlorab predstavljajo videoposnetki, na katerih nekdanji ravnatelj parka Eduard Kolić s puško z nameščenim dušilcem iz avtomobila strelja na živali v zaščitenem območju tega jadranskega bisera.

Hrvaški Jutarnji list poroča o domnevno obsežni mreži zlorab, nepotizma, strahu in nezakonitega lova v Nacionalnem parku (NP) Brioni, pri čemer je v središču razkritij nekdanji ravnatelj oziroma nekdanji vršilec dolžnosti ravnatelja Eduard Kolić. Članek temelji na obsežnem pismu zaposlenih ter posnetkih in fotografijah, ki naj bi dokazovali nezakonit lov v parku.

Po navedbah Jutarnjega lista posnetek prikazuje Kolića, kako na puško namešča dušilec, nato pa iz avtomobila strelja na živali v zaščitenem območju Brionov. Ko je novinarka Kolića soočila s pridobljenimi posnetki, je ta vse zanikal. Zatrdil je, da na Brionih ni puške z dušilcem. Po hrvaških predpisih noben civilist, vključno z lovci, na orožju ne sme uporabljati dušilca ​​zvoka.

Šokantni prizori prikazujejo tudi nehumano ravnanje z živalmi, živalsko drobovje in glave, odvržene v jame, obglavljenega jelena v gozdu ... Zaposleni v NP Brioni trdijo, da naj bi se krivolova udeleževali tudi njegovi prijatelji in lokalni veljaki, med njimi osebe z visokimi funkcijami v državnih represivnih organih. Divjačinsko meso so odnesli s seboj.

Zaposleni spregovorili po več letih molka

Razkritja zaposlenih pa ne zadevajo le nelegalnega lova. V pismu, ki so ga posredovali javnosti oziroma pristojnim institucijam, opisujejo domnevno sistematično favoriziranje, zaposlovanje po sorodstvenih, prijateljskih in političnih povezavah, prirejanje razpisov, fiktivna naročila ter posle, ki naj bi jih dobivale osebe, povezane z vodilnimi v nacionalnem parku. Kolić je v javnem zavodu zaposlil tudi svojo hčer in zeta.

Jutarnji list navaja, da zaposleni po letih molka govorijo o ustanovi, ki naj bi "pokala po šivih", čeprav gre za enega najbolj prepoznavnih hrvaških nacionalnih parkov, ki ga letno obišče med 250 in 290 tisoč ljudi.

Zaposleni so v pismu opisali tudi ozračje strahu pred odpovedmi in pritiski, zaradi česar naj bi mnogi dolgo molčali. Poudarili so, da bodo vso dokumentacijo o nepravilnostih, skupaj s številnimi dokaznimi gradivi, za katera trdijo, da podpirajo njihove obtožbe, posredovali državnemu tožilstvu, hrvaškemu uradu za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok), pristojnemu ministrstvu in številnim drugim institucijam.

Jutarnji list je za pojasnila vprašal tudi sedanjo ravnateljico Natašo Stojkovski, vendar je del vprašanj ostal neodgovorjenih.

Kolić je še vedno eden vodilnih oseb v NP Brioni. Po letu 2022 je bil imenovan za vršilca dolžnosti ravnatelja, nato vodja oddelka za živalske vrste, pred mesecem dni pa je bil povišan celo v svetovalca strokovnega upravitelja NP Brioni. Sedanja ravnateljica Stojkovski je funkcijo ravnatelja prevzela novembra 2024.