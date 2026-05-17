Vreme

Nedelja, 17. 5. 2026, 16.32

Drama v Nemčiji, podivjana zver napadla 73-letnika in pobegnila

Tiger | Tiger naj bi pobegnil iz ograde v Schkeuditzu, kjer trenerka tigrov zadržuje velike mačke. | Foto zajem zaslona

Tiger naj bi pobegnil iz ograde v Schkeuditzu, kjer trenerka tigrov zadržuje velike mačke.

V nemškem kraju Schkeuditz pri Leipzigu je danes okoli 13. ure iz obore pobegnil tiger. Policisti so ga izsledili na bližnji trati in ustrelili, zato nevarnosti za okolico ni več. So pa policisti v ogradi, iz katere je pobegnil tiger, našli huje poškodovanega 73-letnika.

Po navedbah policije se je moški nahajal v ogradi, ki je v zasebni lasti. Šlo naj bi za neke vrste pomočnika, ki je bil "pooblaščen" za prisotnost na tem območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poškodovanega so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Kako je živali uspelo pobegniti, še ni znano. Znano je, da v Schkeuditzu trenerka tigrov v industrijski coni zadržuje velike mačke. Po poročanju medijev se je zato v preteklosti že večkrat soočila s kritikami.

Policija ocenjuje, da ni na prostosti nobena druga žival iz tega zavetišča, namerava pa območje pregledati še z dronom.

