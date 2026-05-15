Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
15. 5. 2026,
7.36

Tajvan trgovina pogovori obisk Donald Trump Xi Jinping Kitajska ZDA

Trump v Pekingu: Sklenili smo fantastične trgovinske sporazume

Xi Jinping, Donald Trump | Voditelja sta razpravljala tudi o "mnogih drugih zadevah" in razrešila številna nesoglasja, je po obisku dejal ameriški predsednik. | Foto Reuters

Voditelja sta razpravljala tudi o "mnogih drugih zadevah" in razrešila številna nesoglasja, je po obisku dejal ameriški predsednik.

Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je danes ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem, kitajskim kolegom Ši Džinpingom, sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai.

"Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi," je med sprehodom po vrtovih rezidence vodstva kitajske komunistične partije povedal Trump, ki se mudi na prvem državniškem obisku na Kitajskem v svojem drugem mandatu, potem ko je državo obiskal že leta 2017.

"Tako kot vzajemna trgovina bo vzajemen tudi obisk," je še dejal ameriški predsednik in izrazil upanje, da bo Ši ob morebitnem prihodnjem obisku v ZDA, kamor je povabljen septembra, tako navdušen, kot je sam navdušen nad Kitajsko, navaja britanski BBC.

V poznejši izjavi je Trump pojasnil, da sta s Šijem govorila tudi o "mnogih drugih zadevah" in "razrešila veliko različnih težav, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti". 

Ena od tem je bila po besedah Trumpa tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že v četrtek zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, nad katero ima islamska republika ključen nadzor.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes znova izrazili upanje, da bo v vojni na Bližnjem vzhodu čim prej doseženo premirje in da se bodo pomorske poti čim prej odprle, poročajo tuje tiskovne agencije. "Nima smisla nadaljevati tega konflikta, do katerega sploh ne bi smelo priti," so navedli.

Trump bo po današnjem drugem dvostranskem srečanju s Šijem z delovnim kosilom sklenil svoj obisk v kitajski prestolnici. Prvi dan je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, čeprav med svetovnima velesilama ostaja več nerešenih vprašanj.

Ena spornejših točk je Tajvan, ki ga je kitajski voditelj ob neobičajno neposrednem svarilu ZDA označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama.

