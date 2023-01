Danes zjutraj so bili kranjski policisti obveščeni o požaru v večstanovanjski stavbi na Koroški cesti v Kranju. Trenutno poteka evakuacija stanovalcev, so sporočili s policijske postaje Kranj.

Gasilci in ostale interventne službe so na kraju. Po prvih podatkih je ogenj omejen. Ena oseba naj bi bila telesno poškodovana.

Koroška cesta bo zaprta do konca intervencije

Koroška cesta bo do konca intervencije zaprta za vse udeležence v prometu od krožišča (Koroška cesta-Bleiweisova cesta) do križišča Koroškacesta-Slovenski trg. Obvoz je urejen. Voznike prosijo, da upoštevajo navodila policistov, okoliške prebivalce, da naj zaradi požara in dima ne zapuščajo domov, imajo zaprta okna in naj se ne zadržujejo na območju požara.