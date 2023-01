Največji požar v zgodovini Slovenije v objektivih fotoaparatov

Fotografska razstava "Požar na Krasu 2022" je spomin in opomin na ta tragični dogodek ter zahvala vsem, ki so ga po težkem boju vendarle ukrotili.

Fotografska razstava "Požar na Krasu 2022" je spomin in opomin na ta tragični dogodek ter zahvala vsem, ki so ga po težkem boju vendarle ukrotili. Foto: Park vojaške zgodovine

Od ponedeljka do predvidoma septembra bo pred Parkom vojaške zgodovine v Pivki na ogled fotografska razstava, posvečena požaru, ki je lani poleti uničeval slovenski in italijanski Kras.

Sedemnajst dni, 3.705 hektarjev pogorišč, 15 tisoč angažiranih vojakov, policistov, zdravnikov, gozdarjev, prostovoljcev in pripadnikov civilne zaščite ter gasilcev iz Slovenije in bližnjih držav – to so le nekatere številke požara, ki je 15. julija 2022 izbruhnil na Krasu in prerasel v največjo katastrofo te vrste v zgodovini Slovenije.

Razstava je postavljena pred glavno stavbo Parka vojaške zgodovine v Pivki. Foto: Park vojaške zgodovine

Številke ne uspejo same ponazoriti vse groze te ujme. Tudi naša redakcija je preživela nekaj časa na požarišču, tako na slovenski kot italijanski strani, z namenom, da bi vsem v varnem zavetju z besedo in sliko poskusila predstaviti katastrofo, ki je lani poleti uničevala Kras.

Spomin in opomin ter predvsem zahvala

Pol leta pozneje sta Park vojaške zgodovine v Pivki in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pripravila fotografsko razstavo "Požar na Krasu 2022" kot spomin in opomin na ta dogodek ter zahvalo vsem, ki so ga po težkem boju vendarle ukrotili. Zbrane so fotografije slovenskih fotografov in medijev, na ogled pa bodo pred Parkom vojaške zgodovine v Pivki.

Razstavo bodo slovesno odprli v ponedeljek, 16. januarja, ob 16. uri, na ogled bo predvidoma do septembra. Foto: Park vojaške zgodovine