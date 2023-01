Kako do zanesljivega servisa sistemov za zaščito pred požari?

Strokovni in redni servisi so pogoj za zanesljivo zaščito pred požari

Oglasno sporočilo

Foto: Getty Images

Na prvem mestu seveda zato, ker sistemi aktivne požarne zaščite varujejo človeška življenja. Takoj zatem se je treba zavedati, da sistemi ščitijo premoženje in preprečujejo materialno škodo pred požari. Ne gre pa zanemariti niti dejstva, da bo zavarovalnica v primeru požara od vas zahtevala vso dokumentacijo o rednem vzdrževanju sistema.

Kakšne so vaše obveznosti?

Zakonodaja predpisuje, da morate:

skrbeti za redno vzdrževanje sistema aktivne protipožarne zaščite,

skrbeti za preglede sistema ter obnavljati veljavnost potrdila o brezhibnem delovanju,

hraniti dokumentacijo o pregledih.

Izberite zanesljivega partnerja za servis. Izberite Astech.

Astechova ekipa, zaposleni so tudi člani Slovenskega združenja za požarno varnost, po vsej Sloveniji izvaja redne servise oziroma tehnični nadzor nad sistemi aktivne protipožarne zaščite:

nad protipožarnimi loputami,

dimoodvodnimi loputami,

nadtlačnimi ventilatorji, požarnimi vrati, sistemi za odvajanje plina in toplote …

Astech ima pooblastila za izvajanje rednih servisov in za svoje stranke hrani vso dokumentacijo o servisih in preizkusih na vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, zapisnike serviserja in izvedenska potrdila. Dokumentacija je vedno dosegljiva, kar znatno olajša inšpekcijske in redne kontrole sistema požarne zaščite.

Ko se boste odločali, kdo bo skrbel za vašo varnost pred požari, izberite zanesljivega in strokovnega partnerja, ki vam bo tudi ob obisku inšpektorja pomagal z vso potrebno dokumentacijo.

Kako Astech skrbi za trajnostni razvoj in okolje? V Astechu, ki je vodilno slovensko podjetje za servis in vzdrževanje prezračevalnih naprav in ima tudi certifikat kakovosti ISO 9001: kupujejo sodobne, ekološke in do okolja prijaznejše materiale,

njihovi dobavitelji so certificirani in imajo okoljske vavčerje,

energijo pridobivajo iz lastnega vira,

obstoječi vozni park spreminjajo v električnega.

KONTAKT: ASTECH, d. o. o. Tel: 01 750 85 00 Email: astech@astech.si

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH, D. O. O.