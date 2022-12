Kranj kot prvo mesto v državi uvaja to novost

Mestna občina Kranj pospešeno vzpostavlja koncepte trajnostnega in pametnega mesta. Ta teden so na občini postavili nov mejnik, ko so z banko NLB podpisali pogodbo za vzpostavitev sistema mestne kartice. Kranjska občina kot prva v državi uvaja mestno kartico v najširšem obsegu, saj bo sistem vpeljal enovito identifikacijsko in plačilno omrežje.

Mestna občina Kranj v svoji trajnostni urbani strategiji navaja, da bo Kranj do leta 2030 inovativno in pametno mesto. Najnovejši korak na tej poti je vzpostavljanje sistema mestne kartice, ki jih uvajajo in uspešno uporabljajo razvita pametna mesta, so sporočili z občine.

Rakovec: Kranj postaja eno vodilnih pametnih mest v Sloveniji

"Naša pot je jasna: Kranj postaja eno vodilnih pametnih mest v Sloveniji," je poudaril župan Matjaž Rakovec. Spomnil je, da so pred pol leta podpisali pogodbo za vzpostavitev pametne platforme, ki že deluje. Več kot leto dni pa je potekal postopek izbire izvajalca za vzpostavitev sistema mestne kartice. Naročali so namreč storitev, ki je v Sloveniji še ni, zato so se tako naročnik kot ponudniki znašli pred več izzivi.

Na javni razpis sta prišli dve prijavi in po petih oziroma šestih krogih pogajanj je občina za ponudnika izbrala bančno skupino NLB, ki je na koncu tudi edina oddala zavezujočo ponudbo. "V prihodnjem letu bomo tako skupaj z banko NLB in njenimi partnerji vzpostavili sodobno rešitev, ki bo sčasoma korenito spremenila upravljanje mesta in omogočila povsem nove možnosti plačevanja," je poudaril župan.

Spodbuditi želijo uporabo javnega prevoza

"Mestna kartica je vzorčni primer sodelovanja občine in banke, ki v svojem bistvu ohranja lokalno skupnost in to, kako prebivalcem omogočiti lažjo uporabo javne infrastrukture, pa naj gre za javni avtobusni prevoz, najem električnih koles in električnih avtomobilov, plačilo parkirnine, uporabo knjižnic ali obisk lokalnih ponudnikov gostinskih storitev," je ob podpisu pogodbe povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Dodal je, da si želijo, da bi kranjska mestna kartica prerasla v gorenjsko regijsko kartico in s tem dostop do različnih storitev omogočala na širšem območju Gorenjske. "Še več - naša ambicija je, da bi tako inovativen pristop prevzeli tudi v preostalih slovenskih občinah in celo zunaj meja Slovenije, torej tudi drugod po regiji, kjer deluje naša skupina," je dejal Brodnjak.

Mestna občina Kranj s projektom mestne kartice spada v sam vrh evropskih naprednih mest. Ob začetku uporabe, ki se bo zgodila v dobrem letu dni, bo Kranj med prvimi tremi mesti v EU z orodjem, ki bo povezalo tako javne kot tudi zasebne ponudnike, občane in obiskovalce. Občina bo ponudila občanom plačilno in identifikacijsko sredstvo, ki bo, kot so prepričani na mestni upravi, v uporabnikovi denarnici uvrščeno na vrhu po izbiri. Želijo si, da bi s časom postala najbolj uporabljeno plačilno sredstvo v občini in tudi širše. Uporabniki kartice bodo namreč z njo lahko plačevali tudi drugod po svetu.

Podoben sistem imajo v Londonu

Kartica vpeljuje sistem upravljanja in izdaje brezkontaktne identifikacijske in predplačniške plačilne kartice, ki bo izdana na plačilni shemi Visa, ki kot partnerska kartica nastopa v tem projektu z NLB. Uporabniki bodo z enim identifikacijsko-plačilnim sredstvom tako fizično kot v digitalnem svetu dostopali do celovitega nabora storitev občine in tudi komercialnih partnerjev.

Med prvimi storitvami, kjer bo tako plačevanje omogočeno, bodo plačila parkirišč, mestnega avtobusa, sistema Krskolesom in souporabe avtomobilov. Hkrati se bo kartica uporabljala kot identifikacijska kartica v mestni knjižnici in za dostope z vozili do omejenega območja mestnega jedra. Upajo tudi na sodelovanje v sistemu integriranega javnega potniškega prometa.

Kranj bo tako prvo mesto v državi, ki bo omogočalo najnaprednejše načine zaračunavanja transportnih storitev. Uporabniku se bo zaračunala zanj najugodnejša cena vozovnice, kot to že na primer deluje v Londonu. Turisti in gosti pa bodo za plačilo uporabili svojo obstoječo plačilno kartico. Občina tako želi spodbuditi uporabo javnega prevoza.