Nesreča v Kranjski gori: z nevarno snovjo sta se poškodovali dve osebi

V nesreči z nevarno snovjo, do katere je prišlo dopoldne v poslovnem objektu v Kranjski gori, sta se poškodovali dve osebi, ki so ju oskrbeli reševalci. Ob nesreči so posredovali tudi gasilci, ki so kraj dogodka zavarovali, iz objekta evakuirali osebe ter preprečili nastajanje nevarnih plinov in prezračili objekt, poroča center za obveščanje.