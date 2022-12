Bizarna nesreča v Notranjih Goricah: "Mojster, tole ni variante ..." #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Notranjih Goricah je tovorno vozilo zapeljalo v prenizek železniški podvoz in obtičalo. Dogodek je posnel eden od voznikov, videoposnetek pa se je včeraj znašel na največjem spletnem forumu Reddit, natančneje v skupini z imenom Idioti v avtomobilih.

"No pa da vidimo, če bo tole šlo ali bo pa še enkrat cesta zaprta," med snemanjem tovornega vozila pred sabo dogajanje komentira voznik in kasneje pripomni: "Mojster, tole pa ni variante." Nekaj trenutkov za tem voznika tovornega vozila opozori s trobljenjem, a je prepozno, saj se tovornjak zaleti v železniški podvoz in sesede.

Nevsakdanja prometna nesreča se je zgodila v torek, ko so občane občine Brezovica na Facebooku tudi obvestili, da bo železniški podvoz v Notranjih Goricah zaradi prometne nesreče in poškodbe podporja opaža popolnoma zaprt v soboto, 10. decembra.

Regionalna cesta Brezovica-Podpeč je bila pri železniškem podvozu v Notranjih Goricah zaradi nadgradnje železniške proge pri podvozu sicer zaprta že nekaj preteklih koncev tedna.