KPK: Primer poslanca SDS smo odstopili policiji

S Komisije za preprečevanje korupcije so za Siol.net opozorili, da so že oktobra lani policiji in Računskemu sodišču RS odstopili preiskavo zadeve, povezane z domnevno nezakonitimi dejanji poslanca SDS Zorana Mojškerca. Pojasnili so, da so glede Mojškerca vodili dva ločena postopka – enega o sumu kršitev določb s področja premoženjskega stanja, kar so odstopili pristojnim organom pregona, drug postopek pa je potekal v povezavi s sumi korupcije in kršitve drugih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kjer pa KPK kršitev ni potrdila.