Kovačič: Ustavni sodnik Accetto izkrivljal pravo v korist SMC

Vili Kovačič ustavnemu sodniku Mateju Accettu očita kršitev 288. člena kazenskega zakonika, ki govori o kaznivem dejanju protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja. Očita mu najmanj 22 kršitev načela nepristranskosti, ker naj bi zatajil stopnjo svojega poznanstva z nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem, skupino oblikovalcev programa stranke SMC, sodelovanje s to skupino ter obljubo o tihi podpori skupini Cerarja in nekdanjega člana SMC Milana Brgleza.

Kovačič: Accetto je zavestno kršil zakon in izkrivljal pravo v korist SMC

To naj bi Accetto storil zato, da je lahko kot sodnik odločal v najmanj 22 sporih, povezanih s stranko SMC in Cerarjem. Po navedbah Kovačiča gre za spore, kjer so bili predmet odločanja kandidati SMC ali liste kandidatov SMC, protikandidati SMC ali volitve, na katerih je nastopila SMC oziroma je šlo za projekt SMC o drugem tiru.

Kovačič ustavnemu sodniku Accettu v več zadevah očita krivično sojenje. Foto: STA

V ovadbi Kovačič izpostavlja tudi zadevo v primeru liste kandidata SMC za župana Maribora, kjer da je Accetto "tri ustavne pritožbe pred volitvami zavrgel, ker naj bi bila prava pritožbena pot po volitvah, pritožbo po volitvah pa kot poročevalec zavrgel, ker naj bi bila prava pritožbena pot pred volitvami".

S tem je Accetto po mnenju Kovačiča zavestno kršil zakon ali izkrivljal pravo, da bi v postopkih vlagateljem škodoval ali neupravičeno dal prednost nasprotni stranki, to je SMC, županskemu kandidatu SMC, njegovi listi ali projektom SMC, oziroma da bi tako vplival na uspeh referenduma o drugem tiru.

"Zoper sodnika lahko sprožiš postopek le zaradi nevestnega dela"

"Naj tožilstvo to razišče, potem se bo pa kvalificirala obtožnica. Dovolj je tega, da z nami delajo, kar hočejo, to je navadna barabija," je še dodal Kovačič. Ob tem je predlagal tudi, da se v kazenski zakonik doda kaznivo dejanje krivičnega sojenja, da bi sodniki odgovarjali za svoje odločitve. "Danes lahko sprožiš zoper sodnika le postopek zaradi nevestnega dela," je dejal Kovačič in ob tem izpostavil primer Nemčije, kjer so lahko obsojeni tudi sodniki.