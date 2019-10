Matevž Krivic: Če je kolege zavajal, bi moral ustavni sodnik Acceto odstopiti

"S temle sem najprej hotel še počakati, da ne bi to moje mnenje časovno sovpadlo z napovedanim mitingom na Beethovnovi v ponedeljek dopoldne. Protestniki zoper "krivosodje" so razumnemu razpravljanju o slabostih našega sodstva doslej žal povzročil precej več škode kot koristi (čeprav jim vsaj upravičenosti do javnega protestiranja seveda ni mogoče zanikati), zato ne bi rad trobil skupaj z njimi v njihov žal precej razglašeni rog. Toda še bolj pa obžalujem tiste odzive (in neodzive) pristojnih in večine medijev na zadnji spor na ustavnem sodišču, ki take proteste naravnost izzivajo in vsaj delno tudi upravičujejo. Zato se oglašam takoj," je Krivic zapisal za Večer.

Kot pravi, mora popraviti svoj predhodni odziv na ta spor, ki je bil objavljen v sredo in sicer zlasti v točki, kjer se do očitka, da je sodnik Accetto kolegom lagal o svojih stikih s Cerarjem in SMC, še ni "mogel do kraja opredeliti", a je "označil kot bistveno, da potem pri dejanskem odločanju v dveh spornih zadevah očitno ni bil pristranski", piše Krivic.

"Zdaj popravljam: to je seveda lahko zelo pomembno za pošteno oceno (ne)pristranskosti tega sodnika pri sojenjih, ni pa bistveno pri vprašanju, kako je ta sodnik ravnal pred odločanjem, ko je nasprotoval predlogu za svojo izločitev od odločanja zaradi možne pristranskosti," razlaga Krivic.

Če je takrat Accetto kolege res zavedel z neresničnimi zatrjevanji, je to po mnenju Krivica tako huda kršitev, da bi moral zaradi nje nujno odstopiti.

"Še če se politik zlaže v parlamentu, je odstop neizbežen, pa če je bil v vsem drugem svojem delovanju še tako dober – če se to zgodi sodniku pri odločanju na ustavnem sodišču, še toliko bolj. Spet ne glede na vse njegove morebitne siceršnje kvalitete," je prepričan Krivic.

Kot pravi, je bila dopolnitev njegovega stališča nujna zaradi neresničnega, po njegovem mnenju podtikajočega, komentiranja, da je sodnik Jaklič kolegu očital pristranskost pri sojenju.

"Ne, očital mu je laganje kolegom. S tem v ničemer ne spreminjam svojega mnenja o (ne)upravičenosti in celo škodljivosti nekaterih drugih stališč sodnika Jakliča v tej zadevi – zelo škodljivo prav za ohranitev ugleda in delovne sposobnosti ustavnega sodišča pa bi bilo oprostiti sodnika Accetta odgovornosti za storjeno tako, da bi se sprenevedali, kaj mu je bilo v resnici očitano," je prepričan Krivic.

Po njegovem mnenju razprave o tem niso več potrebne, razen če bi bili v ponedeljek predstavljeni tako prepričljivi dokazi o tem, da sodnik Accetto očitanega ni zagrešil, da bi lahko postavili pod vprašaj tudi verodostojnost očitka, ki je bil temu sodniku naslovljen.

