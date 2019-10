Spopad na ustavnem sodišču: "Javna diskreditacija sodnika ni sprejemljiva"

Ustavni sodniki so včeraj razveljavili del spornega člena zakona o tujcih, ki je omogočal policiji, da bi v zaostrenih razmerah zavračala tujce na meji, tudi tiste, ki bi zaprosili za azil.

A bolj kot odločitev, zaradi katere sta se lani razšla nekdanji predsednik SMC Miro Cerar in vidni član stranke Milan Brglez, v oči bode osebno obračunavanje med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom.

Politični spopad na ustavnem sodišču?

Jaklič, ki je od devetih ustavnih sodnikov edini glasoval proti razveljavitvi zakona, je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal, da je večina sodnikov odločila "politično in intelektualno podhranjeno", namesto "pravno in intelektualno pošteno". Prav tako je zapisal, da se želi večina izogniti bistvenemu vsebinskemu vprašanju. Mnenju je priložil tudi dodatek, kjer navaja, da je bil zaradi drugačnega mnenja deležen pritiskov sodnika Accetta.

Foto: STA

Accetto je na to v svojem pritrdilnem ločenem mnenju odgovoril, da pri obravnavi te zadeve pri nobenem od sodnikov ni zaznal politično motivirane rezultatske naravnanosti, ki bi z izogibanjem težavnim pravnim pomislekom silila k razveljavitvi izpodbijane zakonske ureditve za vsako ceno.

Jaklič, ki je sam sicer bližje desni politični opciji, je sodnika Accetta v dodatku tudi obtožil laganja pri zahtevi za izločitev pri odločanju o referendumu o drugem tiru. V zahtevi za izločitev je bilo navedeno, da naj bi Accetto sodeloval pri pisanju programa stranke SMC, kar je sam zanikal, zato se izločitev ni zgodila. Jaklič je sodnika v ločenem mnenju obtožil, da si je dopisoval s Cerarjem in Brglezom.

Predsednik ustavnega sodišča v bran Accettu

Foto: STA Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je v izjavi za javnost danes vzel v bran sodnika Accetta.

Kot je zapisal, je bila njegova vloga v obdobju pred ustanovitvijo stranke SMC na podlagi enakih očitkov, kot se tokrat pojavljajo v nekaterih medijih, v preteklih letih že večkrat predmet presoje pred Ustavnim sodiščem, prvič v zadevi drugi tir in drugič v ločenem mnenju sodnika Jakliča.

"Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za izločitev ni. Sodnik dr. Accetto drugih sodnikov in sodnic ni zavajal; njegova pojasnila so bila jasna in izčrpna. Javna diskreditacija sodnika ni sprejemljiva; pozivi k odstopu niso utemeljeni," je zapisal Knez.

Accetto: Nisem zavajal in lagal, glasoval sem proti SMC

Spomnimo, pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič je ustavnemu sodišču pri odločanju o tej zadevi predlagal izločitev sodnika Accetta, saj naj bi ta leta 2014 sodeloval pri pripravi predvolilnega programa stranke SMC in bil skupaj s Cerarjem soavtor več knjig.

Accetto se je danes v pismu odzval za Slovensko tiskovno agencijo (STA), kjer je zapisal, da pri pojasnjevanju drugim ustavnim sodnikom ni zavajal in lagal, kar so sodniki, razen Klemna Jakliča, sprejeli. Dodal je, da dobrega osebnega poznanstva z nekdanjim predsednikom vlade Cerarjem ni nikoli tajil, prav tako je z njim pred vstopom v politiko sodeloval v okviru civilnodružbene skupine.

"Posledično nisem sodeloval pri ustanavljanju stranke SMC, nisem postal njen član in se z njo nisem udeležil predvolilne tekme na državnozborskih volitvah leta 2014," je za STA zapisal Accetto in pojasnil, da je "dopisovanje, o katerem je v svojem mnenju pisal sodnik Jaklič, potekalo še v okviru civilnodružbene razpravne skupine". Dodal je, da je sam v obeh primerih, ki se problematizirata, glasoval tako, da ni bilo v prid interesom stranke SMC.

Razloge za za zaplet sodnik Accetto vidi v Jakličevem ugovoru na seji "zoper - po moji oceni - prelahkotno in neustrezno dajanje vrednostnih sodb ter pripisovanje politične motiviranosti drugim sodnikom v ločenih mnenjih". Accetto Jakličev odziv vidi kot grob napad nanj in na sodniško integriteto, "ki pa ni samo neutemeljen, ampak za povrh v luči obeh relevantnih odločitev sodišča še protisloven," je še zapisal v pismu STA.