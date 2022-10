Koronavirus: znani zadnji podatki o okuženih in stanju v bolnišnicah

V četrtek so ob 700 PCR-testih in 4.533 hitrih antigenskih testih potrdili 935 okužb s koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 417 okužb manj kot prejšnjo sredo, ko so potrdili 1.352 primerov okužbe s koronavirusom. V bolnišnicah skupaj zdravijo 258 ljudi, med njimi 18 v enotah intenzivne nege.