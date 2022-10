Včeraj za tretjino manj novih okužb s covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek so ob 797 PCR in 6.250 hitrih testih potrdili 1.323 okužb s koronavirusom. To je za 29,7 odstotka manj novih okužb kot v petek pred tednom dni.