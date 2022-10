Znano je novo število okuženih s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so ob 706 PCR- in 6.678 hitrih testih potrdili 1.744 okužb s koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v torek zaradi covid-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 84 bolnikov, kar je sedem manj, na intenzivni negi pa 16, kar so trije manj kot dan prej. V torek je umrlo šest bolnikov s potrjeno okužbo.