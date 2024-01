Konec za mobilne hiške ob Kolpi

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v nadzoru posegov na zavarovanih območjih ugotovila več primerov posegov brez ustreznega naravovarstvenega soglasja. Dela so morali ustaviti, stanje so ponekod že sanirali. V kampu ob Kolpi bodo morali odstraniti mobilne hiške.

Kot je danes objavil inšpektorat za naravne vire in prostor, pri katerem deluje inšpekcija za naravne vire in rudarstvo, so na območjih smučišč, ki so lani izvajala obsežne rekonstrukcije žičniških naprav in širila ponudbo za oživitev poletnega turizma, opravili sedem inšpekcijskih nadzorov. Za nedovoljene posege na Golteh in Krvavcu so izdali dve odločbi za ustavitev del ter za sanacijo nedovoljenega stanja.

Kolesarske poti po zavarovanih območjih

Lani je na več območjih potekala tudi gradnja kolesarskih poti, ki večinoma potekajo tudi po zavarovanih območjih narave. Ugotovitveni postopek v zvezi s celotnim posegom gradnje kolesarske povezave Bled–Bohinj, ki ga izvajata dve občini, še ni zaključen in se bo nadaljeval v letu 2024.

Za kolesarsko pot, ki poteka ob Savinji in na območju Nature 2000 Celje–Žalec, so ugotovili, da so izdana naravovarstvena soglasja, na odseku, kjer soglasje ni bilo pridobljeno, pa je izvajalec dela ustavil.

Na območju Kozjanskega parka se kolesarske poti gradijo na podlagi pridobljenih strokovnih mnenj in soglasij. Dela se izvajajo skladno s smernicami strokovnih služb, na odseku, kjer se je pojavila neskladnost del, pa so uvedli prekrškovni postopek.

Parkirišče in makadamske poti brez soglasja

V Planici je zavezanec v času svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju na naravni vrednoti Ledine v Ratečah urejal zemljišče za namen začasnega parkiranja v času prvenstva brez naravovarstvenega soglasja ali mnenja. V inšpekcijskem postopku je investitor pridobil mnenje zavoda za varstvo narave s smernicami za sanacijo zemljišč. Zemljišča je saniral brez izdaje odločbe.

Ugotovitveni postopek pri gradnji makadamskih poti na planini Dolga njiva–Zvoh v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer se dela izvajajo brez naravovarstvenega soglasja, še ni zaključen.

Na območju Dolenjske je inšpektor izvajal nadzor nad pridobitvijo naravovarstvenega soglasja za postavitev mobilnih hišk v kampu ob Kolpi. Izdal je odločbo za njihovo odstranitev. Izdana je odločba za odstranitev več enostavnih (počitniških) objektov, ki so postavljeni brez naravovarstvenega soglasja na naravnih vrednotah Krka in Bistrica in v območju Nature 2000. Teče izvršilni postopek. Izdane so bile tudi tri odločbe za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na zavarovanih območjih Nature 2000.