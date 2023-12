Odvzeto govedo pri Krškem: nobenega usmrtili ali oddali v zakol

Na kmetiji pri Krškem odvzeto govedo so premestili na štiri lokacije po državi, nobenega niso usmrtili ali oddali v zakol, so za STA povedali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Medtem je pravni zastopnik kmetije po pisanju portala 24ur na kmetijsko ministrstvo vložil pritožbo zoper odločbo uprave.

"Lokacije so na območju savinjske in jugovzhodne regije. Zaradi interesov postopka, ki je v teku, konkretnejših podatkov ne moremo razkriti," so zapisali v upravi in dodali, da so na vseh izvedli uradni nadzor glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z dobrobitjo živali in zagotavljanja ustrezne veterinarske oskrbe. Glede postopka drugega niso razkrili, ker, kot so poudarili, upravnoinšpekcijski postopek še poteka.

Pritožba odvetniške pisarne

Medtem je odvetniška pisarna Matoz, ki v primeru odvzema krav zastopa kmeta iz okolice Krškega, na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila pritožbo zoper odločbo uprave, piše 24ur.com. Inšpekcijskemu organu zaradi številnih kršitev različnih zakonov predlaga, da odločbo odpravi kot nezakonito. Poseg v pravice kmeta je bil po njihovem mnenju prestrog, pa tudi v nasprotju z dejanskim stanjem na terenu, navaja portal.

Odvzem 24 glav goveda se je zgodil sredi novembra. Nekateri so to povezovali z uveljavitvijo novele zakona o zaščiti živali, ki je med drugim uzakonila prehodne hleve za začasno ali trajno odvzete rejne živali, a v upravi so povezavo zanikali, saj da možnost trajnega odvzema živali velja že deset let.