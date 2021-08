Konec tedna še lepo vreme, nato sledi preobrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto in nedeljo bo precej jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do okoli 30 stopinj Celzija, jutra pa bodo ostala bolj sveža. V ponedeljek sledi poslabšanje vremena z ohladitvijo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v dopoldanskem času. Popoldne bo na območju Julijskih Alp mogoča kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo ponekod občasno nekaj oblačnosti. Popoldne na severu ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

V nedeljo bo precej jasno in vroče, zvečer bo na severozahodu lahko že kakšna nevihta. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine, tudi nevihte, od severa zajele precejšnji del Slovenije. V ponedeljek bo oblačno in hladneje, občasno bo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, napovedujejo vremenoslovci.