Konec tedna lahko pričakujemo več sonca #video

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Tudi današnja noč bo oblačna in deževna. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 3 do 8, na Primorskem bo okoli 11 stopinj Celzija.

Jutrišnji četrtek ne bo prinesel večjih vremenskih sprememb. Še naprej bo oblačno, ponekod po državi bo deževalo. Popoldne se bo oblačnost počasi začela trgati. Tudi jutri bo pihal jugozahodni veter. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 9 do 15 stopinj Celzija, na severozahodu bo okoli 5 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma suho z nekaj sonca. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo na zahodu sončno, v osrednji in vzhodni Sloveniji bo dopoldne še nekaj dežja, popoldne pa se bo delno razjasnilo, še navajajo na agenciji za okolje.