Končno: sonce in temperature čez 20 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dežju in sivih dnevih se začenja lepše vreme. Danes bo sočno z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa se lahko pojavi kakšna popoldanska ploha.

Danes dopoldne se bo delno razjasnilo in nato bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem do 24 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 14, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija.

Sončno, a brez ploh ne bo šlo

V nedeljo bo na jugovzhodu spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Drugod bo dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe ali nevihte.

V ponedeljek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.

Mrzlo morje

V meteorološko poletje, ki se začenja jutri, bomo vstopili z izjemno mrzlo temperaturo morja. V Kopru je bila včeraj temperatura 14,9 stopinje Celzija, v Piranu pa 17 stopinj Celzija.