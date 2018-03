Komu najbolj koristijo predčasne volitve

Predčasne parlamentarne volitve bodo koristile predvsem državi in državljanom, saj vsak izgubljeni dan pomeni en dan manj mrtvega teka političnega odločanja, pravijo analitiki. Na najboljši rezultat lahko računajo stranke, ki so na volitve že danes najbolj pripravljene.

Zaradi odstopa predsednika vlade Mira Cerarja bodo parlamentarne volitve že v drugi polovici maja, kar je nekaj tednov prej, kot je bilo načrtovano. Predsednik Borut Pahor je sprva nameraval redne državnozborske volitve razpisati 10. junija, a se je danes odločil, da bomo na volišča odšli predvidoma v drugi polovici maja.

Za katero politično stranko bo krajša volilna kampanja voda na mlin in katere stranke bodo zaradi tega dosegle slabši rezultat?

Politični analitik Andraž Zorko je prepričan, da bodo predčasne volitve najbolj koristile tistim, ki so v tem trenutku na volitve najbolj pripravljeni.

"To pomeni, da imajo že sestavljene liste kandidatov, program in komunikacijski načrt. Po mojem občutku so to predvsem parlamentarne stranke, ki imajo tudi sicer boljše izhodišče kot zunajparlamentarne stranke, predvsem tiste nove, manj izkušene," meni Zorko in poudarja, da bodo predčasne volitve koristile predvsem državi in državljanom.

Andraž Zorko je prepričan, da se je volilna kampanja za parlamentarne volitve v resnici začela že s predsedniškimi volitvami. "Vsak dan kampanje manj torej pomeni en dan manj mrtvega teka političnega odločanja," pravi. Foto: Ana Kovač "Vsak dan kampanje, ki se je v resnici začela s predsedniškimi volitvami, pomeni en dan manj mrtvega teka političnega odločanja. Če sklepamo po tistem, kar lahko vidimo kot opazovalci od zunaj, so najbolj pripravljeni v SDS, SD in NSi. Odstop bo koristil tudi SMC, saj se lahko zdaj posvetijo kampanji, medtem ko je bil njihov fokus do včeraj predvsem odgovarjanje na stopnjujoče se očitke opozicije in medijev. Kot je v odstopnem govoru izpostavil tudi Cerar sam, pa tudi na očitke koalicijskih partnerjev. V takšnih razmerah je res najbolje za vse, da so volitve čim prej," je prepričan Zorko.

Krajši čas ne bo škodil niti novim igralcem

Tudi analitik Domen Uršič se strinja, da s krajšim predvolilnim obdobjem pridobivajo predvsem stranke, ki so tako kadrovsko kot tudi finančno in vsebinsko pripravljene na bližajoče se volitve.

"Lažje bo starim, uveljavljenim strankam, ki imajo zapolnjene kandidatne liste, pripravljeno infrastrukturo ter izkušnje iz preteklih kampanj in lahko takoj začnejo priprave," je prepričan.

Ker se datum predčasnih volitev ne razlikuje bistveno od datuma rednih volitev, imajo tudi novi igralci možnosti za dober rezultat, je prepričan Domen Uršič. Foto: Osebni arhiv

Ob tem opozarja, da se datum volitev ne bo drastično premaknil, zato krajše predvolilno obdobje ne bo škodovalo niti novim igralcem.

"Če ti do danes niso pripravili osnov za izvedbo nastopa na volitvah, si večjega uspeha niso mogli obetati niti ob normalnem razpletu," sklene Uršič.