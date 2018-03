Si je Cerar rešil kožo ali je to konec njegove politične kariere?

Cerarjev odstop je v luči prihajajočih volitev dobra poteza, če ne drugega, je premier pozornost vsaj usmeril nase in SMC ter oba poskušal razbremeniti krivde za določene težave in napake, umik premierja Mira Cerarja komentira politični analitik Sebastjan Jeretič. Predavatelj na ljubljanski fakulteti za družbene vede Miro Kline medtem ocenjuje, da odstop Cerarja pomeni tudi konec njegove politične kariere.

Politični analitik Miro Kline ocenjuje, da bi bil odstop premierja Mira Cerarja lahko tudi konec Cerarjeve politične kariere. Foto: STA

Predsednik vlade Miro Cerar s svojim odstopom zagotovo rešuje svojo politično usodo, poudarja politični analitik Sebastjan Jeretič. "SMC v tem trenutku nima nobenih možnosti, da bi na prihajajočih volitvah tekmovala za zmago, je pa ena od strank, ki se potegujejo za prestop parlamentarnega praga," ocenjuje Jeretič.

Po besedah nekdanjega svetovalca Boruta Pahorja za odnose z javnostmi je bilo glede na zadnje dogajanje v povezavi s projektom drugi tir, med drugim tudi z nepravilnostmi glede sporne makete, jasno, da bo slej ko prej nekdo moral prevzeti odgovornost in odstopiti.

Brez premierjevega odstopa bi bila SMC v resnih škripcih

"Očitno so se odločili za odstop na najvišji ravni, namesto da bi poskusili drugače. Gre za poskus, da se krivdo vlade zvali na koalicijske partnerje, opozicijo in globoko državo. Zdaj bomo videli, kako se bo na to odzvala javnost," poudarja Jeretič.

Po njegovih besedah bi bila SMC brez Cerarjevega odstopa v resnih škripcih, vprašanje je, ali bi stranka na bližnjih državnozborskih volitvah sploh prestopila parlamentarni prag. Ali bo odstop predsednika vlade pripomogel k boljšemu rezultatu stranke, je po njegovem mnenju odvisno predvsem od medijev.

"Veliko ljudi je informacijo o odstopu sprejelo posredno, zato je usoda SMC v veliki meri odvisna od interpretacij medijev. Vsekakor je poteza glede na prihajajoče volitve iz strateškega vidika dobra, se bo pa morala SMC zelo potruditi za prestop praga, ker velike moči in podpore v širši javnosti nima," pojasnjuje Jeretič.

Politični analitik Sebastjan Jeretič ocenjuje, da je bil Miro Cerar predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj šibek premier. Foto: Bor Slana

Cerarjev odstop hkrati tudi konec njegove politične kariere?

Na drugi strani je analitik Miro Kline prepričan, da odstop Cerarja pravzaprav pomeni tudi konec njegove politične kariere. "Še ko je bil zgolj kandidat za ta položaj, sem napovedal, da za to ni sposoben, zdaj je dokazal, da ni bil sposoben. Hvala bogu, da se mu je včeraj to pripetilo, sicer se sam verjetno ne bi nikoli odločil, da bi zapustil slovensko politično sceno," poudarja Kline.

Po njegovih besedah Cerar s takšno potezo pred volitvami ne bo mogel nabirati političnih točk, za stranko, ki jo vodi, pa je s svojo odločitvijo naredil pogubno dejanje. "Če se stvar konča z odstopom, potem pomeni, da je obupal tudi nad samim seboj, ne samo nad Slovenijo in Slovenci. In to je pravzaprav konec njegove politične kariere," meni Kline.

Šibek premier, ki se dolgo ni zavedal težav globoke države

Na vprašanje, kakšen premier je bil Miro Cerar in kako ocenjuje njegov mandat, Jeretič odgovarja, da je bil Cerar predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj šibek premier. "V njegovi ekipi se zelo dolgo niso zavedali, od kod izvirajo težave globoke države. Šibkost se je potem izrazila v naraščanju korupcije, namesto da bi jo zmanjšali," poudarja politični analitik.

Po njegovem prepričanju največjo polomijo Cerarjeve vlade zagotovo predstavljajo področja zdravstva, pravosodja in javne uprave, kjer ni bilo sprememb, ki jih je javnost pričakovala. "Zagotovo pa ima ta vlada zasluge za brzdanje javnofinančne stabilnosti, največji napredek pa je bil ob izteku mandata s ključnimi sistemskimi zakoni narejen na gospodarskem področju," ocenjuje Jeretič.

Nikoli ni predlagal pravih reform in pokazal pravih rezultatov

Profesor na FDV Miro Kline meni, da Miro Cerar nikoli ni bil primeren kandidat za mesto predsednika vlade. Foto: Tina Deu

Na drugi strani Kline meni, da Cerar ni dosegel nobenih bistvenih pozitivnih rezultatov.

"Kot slab kandidat in nato kot slab predsednik vlade je nadaljeval slabo zgodbo, ki so jo ustvarjali predsedniki vlad pred njim. Gre za že tretjega predsednika vlade, ki je stvari zapeljal na napačne tire, eden od najbolj nazornih primerov za to pa je Slovenska vojska," poudarja predavatelj na fakulteti za družbene vede.

Po njegovih besedah je k Cerarjevemu neuspehu pripomogla tudi izbira izjemno slabih sodelavcev: "Eden je slabši od drugega. Celotna posadka te ladje je v bistvu vodila v nevihto, končalo pa se je s potopom."

Hkrati dodaja, da Cerar nikoli ni predlagal pravih reform in pokazal pravih rezultatov, s katerimi bi lahko v državi karkoli radikalno spremenili. "Delal se je, da izvaja reforme, ki pa nikoli niso bile uresničene," je kritičen Kline.

Ni pomembno, kdo bo vladal, ampak kdo bo prišel h koritu

Na vprašanje, kaj Cerarjev odstop pomeni za predvolilno kampanjo ter za nove stranke, ki si na prihajajočih volitvah želijo prebiti v parlament, Jeretič odgovarja, da je Cerar s svojo potezo novincem zagotovo vzel nekaj tednov priprav.

Novi obrazi sicer po njegovih besedah zato ne bodo utrpeli velike škode: "Večina političnih projektov je že v polnem teku, kampanja ne nazadnje poteka že nekaj mesecev. Novi politični projekti večjih težav tako ne bodo imeli, ker so že postavljeni in pripravljeni."

Kline medtem ocenjuje, da je Cerar svojim potencialnim naslednikom poslal signale, da se obrestuje priti v politiko.

"Poslal je sporočilo, da v bistvu ni več pomembno, kdo bo vladal in kdo bo kaj dejansko naredil, ampak kdo bo prišel h koritu in se okoristil, pa četudi bo vlada vladala samo dve leti. Paradigma štiriletnih mandatov, ki so naravnani k jasnim rezultatom, je namreč že zdavnaj mimo," še pojasnjuje Kline.