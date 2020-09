Koalicijski vrh o projektih in ukrepih, ki bodo zaznamovali jesen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju že okoli štiri ure razpravlja o projektih, ki bodo zaznamovali njegovo delo v prihodnjem obdobju. Poleg ukrepov zaradi bolezni covid-19 je eden pomembnejših projektov oblikovanje demografskega sklada, pri čemer pilijo le še zadnje podrobnosti, v ospredju so tudi ukrepi za debirokratizacijo ter proračun za prihodnji dve leti.

O delu v prihodnjih mesecih od jutranjih ur na Brdu pri Kranju razpravljajo vladna ekipa, koalicijski poslanci in generalni sekretarji strank.

Med drugim usklajujejo proračun za prihodnji dve leti, ki ga mora vlada najpozneje do 1. oktobra poslati v DZ, kjer se poslanci prav zdaj ukvarjajo z rebalansom proračuna za letošnje leto.

Proračun za leto 2021 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa bo vlada predlagala nekatere popravke. Usmeritve za pripravo predloga sprememb in tudi za pripravo predloga proračuna za leto 2022 je sprejela že julija, ko je sporočila, da pričakuje postopno okrevanje gospodarstva, a ker to še ne bo doseglo ravni izpred epidemiološke krize, mora biti temu ustrezen tudi pristop k pripravi obeh dokumentov.

Odprtih vprašanj glede ustanovitve demografskega sklada naj ne bi bilo

Pred dokončno pripravo proračunskih dokumentov bo vlada upoštevala tudi najnovejše gospodarske napovedi, ki ji jih je Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) posredoval v ponedeljek. Podrobnosti še niso znane, zadnje številke urada iz junija letos pa kažejo na skrčenje bruto domačega proizvoda v letu 2020 za 7,6 odstotka ter nato 4,5-odstotno rast v letu 2021.

Eden pomembnejših projektov, ki jih namerava koalicija spraviti pod streho do konca leta, je tudi ustanovitev demografskega sklada. Osnutek zakona naj bi danes obravnavali najprej. Podobnosti niso znane, a po neuradnih informacijah večjih odprtih vprašanj ni.

Na dnevnem redu današnjega vrha koalicije so tudi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Minister za zdravje Tomaž Gantar je v ponedeljek dejal, da bodo poskušali več narediti na področju upoštevanja obstoječih ukrepov.

Interpelacija Hojsa bo preizkus enotnosti vladajočih strank

Koalicija je sicer tudi pred drugimi izzivi, med drugim se bo predvidoma v petek pred poslanci na interpelaciji zagovarjal notranji minister Aleš Hojs. To bo tudi preizkus enotnosti koalicijskih strank. Hojs lahko pričakuje zadostno podporo v DZ, čeprav ga ne bodo podprli vsi poslanci koalicijske DeSUS.

Da bo podprl interpelacijo, je že napovedal poslanec Robert Polnar, a ni pričakovati, da bi to pomembno vplivalo na odnose v koaliciji. Kot je danes povedal v izjavi novinarjem ob prihodu na koalicijski vrh, je svoje stališče že omenil tudi predsedniku vlade Janezu Janši. "Menim, da se je odzval zelo dobro, ker je povzel tudi moje stališče, da so to razlike, znotraj katerih lahko živimo. Tako je prav," je po poročanju STA dodal Polnar, za katerega je zdaj ključen sprejem proračuna.