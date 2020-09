Po odstopu nekdanjega premierja Marjana Šarca (LMŠ) in izvolitvi vlade Janeza Janše v letošnjem letu je novi obrambni minister Matej Tonin (NSi) Škerbinca ponovno imenoval za poveljnika sil Slovenske vojske in s tem popravil ravnanje prejšnje vlade, ki je poveljnika razrešila na nenavaden način. Kot del postopka odstavljanja Škerbinca so vojaški obveščevalci ves dan zasliševali vojake o tem, kaj jim je njihov poveljnik govoril o razlogih bolniške odsotnosti Ermenčeve, nič pa niso vprašali samega Škerbinca, ki je bil tam in bi jim lahko to sam povedal. Ta čudna zaslišanja obveščevalcev je zahteval takratni obrambni minister Karl Erjavec (DeSUS), zaradi česar ga je doletela interpelacija. Edina v času prejšnje vlade.

Kako načelnica generalštaba izgine

Po današnjem pričanju Ermenčeve, ki jo je zastopala odvetnica iz odvetniške pisarne Nataše Pirc Musar, je Požar dejal, da se mu zdi malo verjetno, da bo sploh prišlo do pravega sodnega postopka.

Tudi postopek proti Požarju je nenavaden: novinarja zaradi domnevne žaljive obdolžitve ne toži Ermenčeva sama. Politiki so v kazenskem zakoniku za visoke funkcionarje (nekaj časa celo sami zase) določili privilegij, da novinarje, če o njih grdo pišejo, preganjajo kar državni tožilci. Država torej. Požarja bi, če bi Ermenčeva vztrajala, da jo je razžalil, lahko doletelo do pol leta zaporne kazni, če bi državno tožilstvo prepričalo sodišče, da je objavil nekaj, "kar lahko škoduje časti ali dobremu imenu" Ermenčeve.

Foto: STA

Požarja pogosto tožijo tisti, o katerih piše. Do zdaj so se vsi ti postopki končali neuspešno.

Ermenčeva je državni pregon Požarja sprožila, ker je ta po ugibanjih v številnih medijih, zakaj je bila v začetku marca lani dalj časa bolniško odsotna, zapisal:

"Po naših informacijah iz virov znotraj Slovenske vojske se je namreč generalmajorka 12 dni zdravila v ljubljanski Univerzitetni psihiatrični kliniki (Ljubljana – Polje), kamor naj bi jo pripeljali zaradi 'zloma'."

Ermenčeva je pred Požarjevo objavo in tudi po njej zavrnila pojasnjevanja, zakaj je bila na bolniškem dopustu, češ da je to njena zasebna stvar. V ovadbi pa zdaj trdi, da je bilo Požarjevo poročanje o psihiatriji laž, neresnična pa naj bi bila tudi Požarjeva trditev, da je članica malteškega viteškega reda. V sodni preiskavi je nekdanja načelnica generalštaba le razkrila razlog bolniške odsotnosti. Trdi, da je bila med 9. 3. in 21. 3. 2019 na bolniškem dopustu zaradi "dermatoloških težav".

Ermenčeva trdi tudi, da je Požarju po tiskovnem predstavniku Slovenske vojske Simonu Korezu takrat poslala demanti, a ta ga po njenem vedenju naj ne bi objavil. Požar trdi, da je odziv objavil. Kores pa je danes, ko sem to preverjal, povedal, da je Požar takrat objavil informacijo, da mu je Ermenčeva poslala demanti, samega demantija v celoti, čeprav so ga k temu večkrat pozvali, pa naj ne bi objavil.

Že v času tega konflikta s Požarjem je Ermenčeva vsem drugim medijem zavračala pojasnila, zakaj je bila na bolniškem dopustu. To je govorice še podkrepilo.

Ni znakov kaznivega dejanja in umik ovadbe

Ovadba proti Mihi Škerbincu, kjer je bilo vsebine še veliko manj, je propadla že septembra lani. Ko sem oktobra lani javnost obvestil, da je tožilstvo slab mesec prej odločilo, da "naznanjeno kaznivo dejanje nima znakov kaznivega dejanja", so se iz Slovenske vojske odzvali, da je Ermenčeva 10. septembra, torej dober mesec prej, sama pisno umaknila predlog za kazenski pregon proti Škerbincu. Zapisali so, da se je Ermenčeva "za umik odločila po tehtnem premisleku, saj je ocenila, da bo to pripomoglo k dvigu ravni organizacijske kulture in izboljšanju medsebojnih odnosov", in da z umikom ni več pogojev za kazenski pregon.

Na posnetku je Miha Škerbinc.

Foto: STA

Že takrat so napovedali, da pregona proti Požarju Ermenčeva ne bo ustavila.

Požar je zaradi ovadbe moral lani avgusta na zaslišanje na policijo. Na zaslišanje je prišel z odvetnikom Francijem Matozom, policistom pa ni povedal nič. Je pa v dokumentih opazil, da ga Ermenčeva ni ovadila policiji, ovadila ga je vojaški obveščevalni službi, kar je, kot je opozoril, nenavadno, ker ni general ali vojak.

Da je Ermenčeva ovadbo proti Škerbincu umaknila, je bilo pričakovano, ker zakoni nikjer ne prepovedujejo razprav o pisanju medijev o zdravju načelnice generalštaba med generali in vojaki. To je namreč Ermenčeva očitala Škerbincu. Škerbinc je s pojasnili sodelavcem in pozneje tudi javnosti poskušal ustaviti govorice, ki jih je sprožila prav Ermenčeva, ko je zavračala, da bi medijem povedala, kakšne zdravstvene težave je imela, in to celo, ko je Požar zapisal, da naj bi bila zaradi hudih pritiskov na psihiatriji.

Požar je takrat med drugim pisal, da se je zlomila pod pritiskom Karla Erjavca glede plač vojakov. Tako:

"Po naših zanesljivih informacijah, ki nam jih je potrdilo več virov, naj bi se namreč Ermenčeva 'zlomila' prav na sestanku pri Erjavcu. Ker ni šlo za formalni kolegij, nam še ni uspelo pridobiti zapisnika, če sploh obstaja, šlo pa naj bi za sestanek 8. marca (petek, in kakšno naključje, ravno na dan žena?!), kjer naj bi prišlo do hudega verbalnega spora med Ermenčevo in visoko uradnico iz notranje revizije ministrstva za obrambo Mojco Ferjančič Podbregar, sicer ženo nekdanjega direktorja Sove, kratkotrajnega predsednika LDS in upokojenega generala Iztoka Podbregarja. Dami naj bi se sprli zaradi tistega famoznega 19-odstotnega dviga plač za (nekatere) pripadnike Slovenske vojske, zaradi prepira naj bi Erjavec sestanek celo prekinil in Ermenčevo ter Ferjančič Podbregarjevo poslal iz pisarne. Tako naši viri, in upajmo, da se minister Karl Erjavec glede tega ne bo spet (z)lagal. Po tem sestanku naj bi Ermenčeva šla na pregled k pristojnemu zdravniku (psihiatru), potem pa odšla na skrivnostno bolniško ter odpovedala številne svoje pomembne obveznosti."

Bojan Požar je po današnjem pričanju opozoril, da je nekdanja načelnica govorila o neobjavi demantija na članek, v katerem je povzet citiran konflikt s Podbregarjevo. Objavo tega demantija so z ministrstva zahtevali junija. O odzivu na prvotni članek, ki je bil objavljen konec marca, zahteval pa ga je Korez, v pričanju ni bilo govora.