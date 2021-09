Ko kariero ustavi bolezen − tudi politikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša se po informacijah iz parlamenta spopada z boleznijo, zaradi česar bi lahko bil dlje časa bolniško odsoten. Ker so v parlamentu, kjer ima vladna koalicija šibko večino, razpleti glasovanj odvisni od skoraj vsakega poslanca, ima lahko odsotnost tega izkušenega in vplivnega poslanca pomembne posledice. Bolezen pa je zadnja desetletja zaznamovala življenja številnih slovenskih politikov. V tem mandatu je tudi že zarezala v sestavo parlamenta, ko je bil zaradi rakavega obolenja dalj časa odsoten poslanec SAB Franc Kramar, ki je spopad z boleznijo na koncu izgubil.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša bi lahko bil po nekaterih informacijah bolniško odsoten celo do konca mandata, kar lahko pomembno vpliva na razpleta glasovanj v parlamentu, še posebej v primerih, ko mora vladajoča stran zbrati kvalificirano večino, torej najmanj 46 glasov. Toliko glasov je potrebnih, denimo, za ponovno potrditev zakona po vetu državnega sveta.

Franca Kramarja v tem mandatu zamenjala Alenka Bratušek

Letos konec januarja je umrl poslanec Stranke Alenke Bratušek in večkratni župan Bohinja Franc Kramar, kar je vplivalo na sestavo poslanske skupine. Na njegovo mesto je prišla Alenka Bratušek, saj zakon o volitvah določa, da poslanec postane tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil v isti volilni enoti izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. Bratuškova je na volitvah pred tremi leti prejela 2.411 glasov, Kramar pa 1.055. A Kramar je v svojem volilnem okraju dosegel večji delež prejetih glasov od Bratuškove, ki je kandidirala v dveh volilnih okrajih.

Boj s težko boleznijo je letos izgubil nekdanji poslanec SAB Franc Kramar. Foto: Matej Povše

Lojze Peterle je v fazi okrevanja

Z boleznijo se spopada tudi nekdanji prvi predsednik slovenske vlade, nekdanji zunanji minister in evropski poslanec Lojze Peterle. Pred tremi meseci je v intervjuju za portal Siol.net povedal, da se po 20 letih ponovno spopada z rakom. "Meni se je po dvajsetih letih ponovno oglasil rak. Za menoj je operacija in trenutno sem v fazi okrevanja. Na splošno se počutim v redu, " je povedal Peterle, zatem pa dodal, da se je "treba ukvarjati z vzroki, ne samo s simptomi. Izredno pomemben je življenjski slog. Izbiramo ga sami. Mislim, da pri raku podcenjujemo notranje, predvsem duševne razloge. Podcenjujemo tisto, kar povzroča v nas napetost in bolečino, kar nas, po domače povedano, žre, potem pa celice podivjajo".

Lojze Peterle je leta 2002 povedal, da kaže, da bi lahko imel raka na prostati, leta 2013 pa mu je ameriški zdravnik japonskega rodu diagnosticiral rak.

Lojze Peterle se po 20 letih ponovno spopada z rakom. Foto: STA

Milan Kučan prestal dve operaciji

Nekdanji predsednik države Milan Kučan se je spopadal s hudimi težavami na hrbtenici in prestal kar dve operaciji. Prvo leta 2007 v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer so opravili poseg zaradi izbočene medvretenčne ploščice, leta 2008 pa je na priporočilo kirurškega oddelka ljubljanskega kliničnega centra odšel na operacijo v Švico, kjer so mu uspešno operirali ramenski del hrbtenice.

Milan Kučan je bil prvič operiran v Sloveniji, drugič pa v Švici. Foto: STA

Kirurški poseg je imel tudi premier Janez Janša

Pred šestnajstimi leti je kirurški poseg prestal tudi premier Janez Janša. Na levi in desni strani trebušne stene je imel kilo, pri eni bi lahko prišlo do ukleščenja. Operacijo so uspešno izvedli v mariborski splošni bolnišnici, v času njegove odsotnosti pa ga je nadomeščal takratni finančni minister Andrej Bajuk.

Janezu Janši so pred šestnajstimi leti operirali kilo. Foto: STA

Danilo Türk je bil operiran v Avstriji

O bolezni politika, nekdanjega predsednika države Danila Türka so mediji pisali leta 2011, v času, ko je bil na položaju predsednika države. Iz predsednikovega urada so takrat sporočili, da so Türku med rednim zdravniškim pregledom odkrili maligno bolezensko tkivo na prostati. Predsednik se je odločil za robotski kirurški poseg na kliniki v avstrijskem mestu Innsbruck.

Danilo Türk se je odločil za robotski kirurški poseg. Foto: Matej Leskovšek

Janez Drnovšek se je odločil tudi za alternativno medicino

Boj z razširjenim rakom pa je izgubil tudi nekdanji predsednik države Janez Drnovšek. Bil je eden redkih, ki je o svoji bolezni spregovoril v javnosti. Leta 1999 so mu odkrili tumor na ledvici, zaradi katerega so mu odstranili ledvico, kasneje pa so mu odkrili še metastaze na jetrih in pljučih. Poleg uradne medicine se je odločil tudi za alternativno medicino. Drnovšek je boj z boleznijo izgubil februarja 2008.

Janez Drnovšek se je poleg uradne medicine odločil še za alternativno medicino. Foto: Guliverimage