Knovs bo nadaljeval z zaslišanji Ermenčeve in Matijeviča

Z drugim delom zaslišanj načelnice generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc in generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo Dejana Matijeviča se bo na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb danes nadaljevalo razčiščevanje vloge OVS pri razrešitvi nekdanjega poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca.

Alenko Ermenc in Dejana Matijeviča so člani komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) prvič zaslišali 20. junija. Podpredsednik Knovsa Žan Mahnič je takrat ocenil, da so se potrdili njihovi sklepi, da je OVS prekoračil svoja pooblastila, saj je Ermenčeva potrdila, da pred 3. aprilom, ko je OVS opravljala pogovore na poveljstvu sil Slovenske vojske (SV), ni podala kazenske ovadbe.

Mahnič: OVS ni imela podlage za uporabo policijskih pooblastil

Po Mahničevi oceni je bistveno, da je načelnica povedala, da pred 3. aprilom, ko je OVS opravljala pogovore na poveljstvu sil SV, ni podala kazenske ovadbe. S tem so se potrdili sklepi Knovsa, da OVS ni imela podlage za uporabo policijskih pooblastil, je dodal.

Zaradi očitkov, da je kot minister zlorabil OVS, je Karla Erjavca doletela tudi interpelacija, ki pa ni bila uspešna. Foto: STA

Ravno vsebina teh pogovorov naj bi bila po trditvah obrambnega ministra Karla Erjavca eden od razlogov za razrešitev Mihe Škerbinca. V delu opozicije nasprotno trdijo, da je minister zlorabil OVS, zaradi česar ga je 21. junija na pobudo opozicije doletela tudi interpelacija, ki pa ni bila uspešna.

Ermenčeva: Ukvarjamo se z enim visokim častnikom vojske

Ermenčeva je bila sicer po prvem pogovoru na Knovsu redkobesedna. Dejala je le, da bi bila takšnega interesa javnosti vesela vsak dan, ko gre za 6.544 pripadnikov Slovenske vojske. "Ukvarjamo se z enim visokim častnikom Slovenske vojske," je pripomnila.

Matijevič izjave za medije ni podal, je pa po Mahničevih besedah na zaslišanju vztrajal pri svojih izjavah, da je OVS delovala zakonito. Še čistejšo sliko o dogajanju bo Knovs danes skušala dobiti tudi z zaslišanjem vodje obveščevalno-varnostnega sektorja na generalštabu Robertom Klinarjem.