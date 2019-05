Erjavec ostro nad Tonina: "On je notoričen lažnivec" #video #arbitraža

Minister Karl Erjavec je zadovoljen z zaslišanjem nekdanje agentke v arbitraži Simone Drenik in arbitra Jerneja Sekolca pred parlamentarno komisijo državnega zbora za nadzor obveščevalnih služb, a ugotavlja, da afere ne želi končati. Predsedniku komisije Mateju Toninu očita, da zlorablja komisijo, da je notoričen lažnivec in da s svojim ravnanjem škodi slovenskim interesom.

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je v sredo opravila pogovore z nekdanjim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom ter nekdanjim slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in slovensko agentko Simono Drenik v arbitražnem postopku. Predsednik komisije Matej Tonin iz vrst NSi je po seji povedal, da pričanje nekdanjih direktorjev Sove ni skladno s pričanjem Drenikove.

Tonin: Pričanje nekdanjih direktorjev Sove ni skladno s pričanjem Drenikove. Video: Planet.

Zaslišali bodo tudi Žbogarja in Erjavca

Napovedal je, da bodo v torek opravili pogovore tudi s preostalimi nekdanjimi direktorji Sove. 28. junija bosta pred Knovsom pričala tudi nekdanja zunanja ministra Samuel Žbogar in Karl Erjavec, v komisiji pa razmišljajo, da bi na pogovor povabili še Vlasto Vivod in Tomaža Kunstlja.

Erjavec se je na dogajanje na Knovsu odzval po današnji seji vlade in izrazil upanje, da se bo počasi nehalo "laganje Tonina". Kot je navedel, je bil štiri leta tarča očitkov, da naj bi on zakuhal afero, da naj bi imele hrvaške tajne službe nekatere zadeve in da je bil predmet izsiljevanja, očitali pa so mu tudi počitniško hišo na Hrvaškem.

Karl Erjavec je v svojem odzivu na dogajanje na sredini seji Knovsa poudaril, da od Mateja Tonina, ki vodi tako pomembno komisijo, pričakuje, "da je ne bo več zlorabljal". Foto: STA

Po njegovih navedbah so se v zadnjem času zlasti pri Toninu pojavile govorice, da naj bi Drenikovi pogovore s Sekolcem naročil on. A je Tonin v sredo povedal, da je Sekolec priznal in obžaloval napako, je spomnil Erjavec. Tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je po koalicijskem srečanju dejal, da je "nekdo jasno in glasno povedal, da je zamočil".

"Ta ugotovitev tega posameznika je tudi rešila ministra Erjavca očitkov, da je nekatere zadeve tudi naročal. Jaz mu verjamem, da tega ni počel," je dejal Jurša. Tako Jurša kot vodja poslanske skupine SD Matjaž Han sta danes menila, da je v sredo "nekdo želel imeti šov, a ga ni bilo".

Erjavec: Tonin je notoričen lažnivec

Erjavec je danes spomnil tudi na to, da je Drenikova zatrdila, da nanjo ni nihče pritiskal, na kar je v torek namigoval podpredsednik Knovsa Žan Mahnič, sicer poslanec SDS. "Stalno se moram braniti pred lažmi," je dejal Erjavec in dodal, da je zaslišanje Drenikove in Sekolca pozdravil že aprila, saj da je vedel, da ne moreta povedati ničesar, kar bi mu škodilo. "Ves čas sem govoril resnico, nekdo pa ves čas zavaja in iz tega dela velik šov. Sprašujem se, koliko časa boste mediji temu še nasedali," je povedal Erjavec.

Prav tako je zatrdil, da kabinet ministra ni bil seznanjen s pogovori Drenikove in Sekolca in da tudi ne verjame, da je Drenikova to rekla. "Vidim, da se s to afero ne želi končati, ampak se želi še naprej spuščati meglo. Zdaj se vključuje druge sodelavce. Bo kdaj kdo odgovarjal za vse laži," se je vprašal Erjavec.

Matej Tonin je v odzivu na očitke Erjavca poudaril, da ima pravico vedeti, "zakaj je prišlo do nepravilnosti, ki jih je nenazadnje v vmesni sodbi ugotovilo tudi arbitražno sodišče". Foto: STA

Erjavec je v svojih izjavah še dejal, da od Tonina, ki vodi tako pomembno komisijo, pričakuje, "da je ne bo več zlorabljal". Po njegovih navedbah ne gre "le za zlorabo v primeru prisluškovalne afere, ampak je enak primer interpelacija", kjer se mu neresnično očita zlorabo vojaške obveščevalne službe. Glavni cilj pritiskov, ki jih je deležen, je po Erjavčevem mnenju zlasti oslabitev vlade.

Na vprašanje, ali razmišlja o ukrepih zoper Tonina, je nekdanji zunanji minister sprva odgovoril: "On je notoričen lažnivec. Z njim je težava. Pravi, da sem veleizdajalec, ker sem naročil te pogovore, govoril je o tem, da bo odprl arhive in bo zgodovina pokazala, da je imel prav. A zgodovina danes kaže, da nima prav in da ves čas zavaja vso javnost," je poudaril Erjavec. Če se bo to nadaljevalo, napoveduje, da bo moral poiskati pravno varstvo.

Tonin: Pravico imamo vedeti, zakaj so se pojavile nepravilnosti

Tonin je v odzivu na Erjavčeve očitke poudaril, da ima pravico vedeti, "zakaj so se zgodile nepravilnosti, ki jih je ne nazadnje v vmesni sodbi ugotovilo tudi arbitražno sodišče". Poleg tega je poudaril, da je obramba vpletenih v arbitražni fiasko s poudarjanjem, da bi morali na vse skupaj pozabiti, razumljiva, a v vsaki demokratični državi nesprejemljiva.

Pojasnil je, da z iskanjem resnice o stvareh, ki jih je arbitražno sodišče že ugotovilo in so dejstvo, ne moremo v ničemer ogroziti slovenskih interesov, lahko pa preprečimo tovrstne napake v prihodnosti. Kot je poudaril, je dolžnost Knovsa, da ugotovi, ali je Sova pri arbitraži ustrezno izobrazila in tehnično opremila ljudi na zunanjem ministrstvu. Cilj poročila, ki ga bo pripravila komisija, pa je identifikacija pomanjkljivosti in šibkosti pri varovanju strateških interesov Slovenije, nato pa priprava priporočil za njihovo odpravo.

Tonin je v odzivu še navedel, da je Knovs sprejel sklep za pripravo poročila tudi z glasovi koalicijskih poslancev, prav tako so pred komisijo nekateri že, drugi pa še bodo, pričali prostovoljno, zato so očitki o zlorabah po njegovem neverodostojni in podli. Ker je vsebina sredinih in tudi prihodnjih pričanj označena z oznako zaupno, bi bilo, tako Tonin, povsem nekorektno in tudi v nasprotju z zakonom, če bi o teh zadevah javno polemizirali.

"Minister Karel Erjavec ve, da javno ne smem govoriti o podrobnostih, kar mu trenutno omogoča napade na delo parlamentarne komisije in tudi name osebno," je še sporočil Tonin in dodal, da bo na žaljive opazke ministra najbolj učinkovito odgovorila resnica v končnem poročilu.