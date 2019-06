Črnčec pred člani Knovsa, Selana ni bilo #arbitraža

Po pogovoru z Damirjem Črnčecem, ki je zdaj državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca, člani komisije pričakujejo še nekdanjega direktorja Sove Staneta Štembergerja. Sebastjan Selan, Črnčec in Štemberger so bili direktorji Sove v letih od 2011 do 2013.

Prejšnjo sredo opravili pogovore z Drenikovo, Sekolcem in Rupnikom

Člani Knovsa so prejšnjo sredo že opravili pogovore s slovensko agentko v arbitraži Simono Drenik in arbitrom Jernejem Sekolcem, pa tudi z Andrejem Rupnikom, ki je Sovo vodil med letoma 2007 in 2010. Pred člani komisije naj bi predvidoma 28. junija pričala tudi nekdanja zunanja ministra Samuel Žbogar in Karl Erjavec. Komisija je na pogovor povabila tudi Vlasto Vivod, vodjo Erjavčevega kabineta, in nekdanjega generalnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Tomaža Kunstlja.

Cilj teh pogovorov je po besedah predsednika Knovsa Mateja Tonina (NSi) razčistiti, kdo je na slovenski strani odgovoren za afero, ko sta se v prisluhe očitno hrvaških obveščevalcev ujela Drenikova in Sekolec, čeprav se sploh ne bi smela pogovarjati.