Kmalu prva izplačila za poškodovane stanovanjske objekte

Vlada se je danes na dopisni seji seznanila s seznamom upravičencev za prvi del predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih v avgustovskih poplavah in plazovih. Gre za 1350 stanovanjskih objektov, skupni znesek izplačil znaša nekaj več kot 4,5 milijona evrov. Finančna uprava bo izplačila izvedla v prihodnjih dneh.

Seznam, ki so ga pripravili na ministrstvu za naravne vire in prostor, vsebuje naslov stanovanja, znesek ocenjene škode ter znesek predplačila. Ker je lahko lastnikov stanovanjskega objekta več, je upravičencev nekaj manj kot dva tisoč, so sporočili z ministrstva. Predplačilo znaša 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedena v spletni aplikaciji Ajda.

V skladu z novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki jo je DZ sprejel 10. novembra, so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, pri katerih ocenjena škoda presega šest tisoč evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za rušenje. V stanovanju je morala imeti prebivališče na dan 31. julija 2023 vsaj ena oseba.

Predplačila lastnikom stanovanja

Predplačilo se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanja. Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine se delež določi glede na število skupnih lastnikov.

Glede na trenutne vnose v spletno aplikacijo Ajda na ministrstvu za naravne vire in prostor ocenjujejo, da je do predplačil v višini 20 odstotkov ocenjene škode upravičenih približno 5800 stanovanjskih objektov. Skupno višino predplačil ocenjujejo na 30 milijonov evrov. Izvedla se bodo v štirih tranšah, vse štiri predvidoma do konca tega leta.