Klakočar Zupančič v nagovoru slovenskim diplomatom poudarila pomen parlamentarne diplomacije

Slovenija mora dosledno vztrajati kot nosilka in zagovornica najpomembnejših vrednot sodobne civilizacije, je v nagovoru ob drugem dnevu posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Ob tem je poudarila pomen parlamentarne diplomacije in vodenja mirovne politike.

"Z zunanjo ministrico se strinjava, da je ugled Slovenije v zadnjih letih neprestano rastel in velik del zaslug lahko pripišemo tudi profesionalni diplomatski mreži. Nujno pa je seveda tudi posodobiti našo zunanjepolitično strategijo, saj se mednarodne razmere bliskovito spreminjajo," je dejala Klakočar Zupančič.

Slovenija mora po njenih besedah "dosledno vztrajati kot nosilka in zagovornica najpomembnejših vrednot sodobne civilizacije", med katerimi je naštela človekove pravice in dostojanstvo, demokracijo, svobodo, solidarnost ter humanitarnost.

"Tudi ko se odzivamo na različne mednarodne dogodke, krize ali konflikte, moramo biti vztrajni in dosledni pri zagovarjanju teh vrednot," je dodala predsednica DZ. Opozorila je tudi na ustavno določilo, ki Sloveniji nalaga vodenje aktivne mirovne politike.

Poudarila je krepitev parlamentarne diplomacije v DZ, ki po njenih besedah sodeluje s številnimi tujimi parlamenti, mednarodnimi organizacijami in njihovimi delovnimi telesi.

Izpostavila je sodelovanje

Pri tem je izpostavila medparlamentarno sodelovanje z vsemi državami Zahodnega Balkana, kar je po besedah predsednice DZ pomembno tudi v luči nedavnega imenovanja slovenske diplomatke Marte Kos za evropsko komisarko za širitev, spodbujanja napredka regije na evropski poti in sinergijskih učinkov izmenjave informacij ter izkušenj.

"Parlamentarna diplomacija tako pomaga krepiti položaj in ugled Slovenije na mednarodnem diplomatskem parketu. Seveda je pri zunanji politiki vitalnega pomena, da delujemo usklajeno. Zato brez vaših informacij, znanj in strokovnosti ne bi mogla biti uspešna. Zelo sem vam hvaležna, ker lahko ob vsaki mednarodni aktivnosti slovenskega parlamenta računamo na vas," je še dejala Klakočar Zupančič.

Spomnila je tudi, da je DZ letos potrdil odločitev vlade o priznanju države Palestine, kar je bilo po njenih besedah zelo pomembno simbolično dejanje, ki je bilo na Bližnjem vzhodu "izjemno odmevno in dobro sprejeto".

Dodala je, da ugleda države ne krepijo le dosledna politika in sposobna diplomacija, temveč tudi kultura, gospodarstvo in šport. Diplomatom, ki jih je označila za "naše prvo ogledalo in skrbnike ugleda Slovenije v mednarodni skupnosti", se je ob koncu zahvalila za profesionalnost ter strokovno in zavzeto delo.