Kje po Sloveniji bo ob polnoči nebo razsvetlil ognjemet? #video

V večjih slovenskih mestih ognjemeta ob vstopu v leto 2020 ne bo. Sredstva, ki so jih prejšnja leta namenili za polnočni spektakel, bodo marsikje raje namenili v dobrodelne namene. Bodo pa lahko v ognjemetu uživali prebivalci in obiskovalci Ljubljane in Murske Sobote.

V svetovnih in evropskih prestolnicah bodo vstop v leto 2020 pozdravili z množičnimi ognjemeti. Ponekod, na primer v avstralskem Sydneyju, bodo za organizacijo prednovoletnega večera, ki se konča z veličastnim ognjemetom, odšteli več milijonov evrov.

Tudi tam so se sicer pojavile pobude, da bi polnočni spektakel, ki ga v živo spremlja milijon ljudi, prek malih zaslonov in računalnikov pa še milijarda, ukinili, vendar pa dogajanje ob vstopu v novo leto tamkajšnjemu gospodarstvu prinese za okoli 115 milijonov evrov koristi.

V Ljubljani za vstop v novo leto 3.800 evrov

Vstop v novo leto organizirajo tudi številna večja in manjša slovenska mesta, a ob polnoči bo ognjemet razsvetlil le v nebo Ljubljani in v Murski Soboti. Za nekajminutni spektakel bodo v glavnem mestu letos odšteli 3.800 evrov neto. Kot pravijo na občini, ognjemet prinaša veliko veselja meščanom in obiskovalcem mesta ter predstavlja pomemben del praznovanja ali zaznamuje nek tradicionalni dogodek.

Brez plastike, le papir in razgradljivi materiali

"Pri ognjemetih v Ljubljani, ki praviloma trajajo le nekaj minut, uporabljamo samo izstrelke, ki so v skladu z zakonodajo EU in imajo CE-certifikat. Vsi izdelki gredo vsako leto na testiranje v za to usposobljene laboratorije, ki imajo evropsko licenco za izvajanje testov in preverjanje kemijskih sestav. Izdelki ne vsebujejo nobene plastike, ampak so sestavljeni izključno iz papirja oz. razgradljivih materialov," pojasnjujejo na ljubljanski občini.

Foto: Bor Slana

Dodajajo, da gre pri ognjemetih, ki jih naroči Mestna občina Ljubljana (Mol), za razmeroma kratkotrajno onesnaženje zraka, kar so dokazale tudi meritve na Institutu Jožefa Stefana, in zraka dodatno ne poslabšajo. Iz navedenih razlogov ognjemetov niso ukinili, pojasnjujejo svojo odločitev.

"Če bi občina ognjemet ukinila, bi se pojavili zasebni ognjemeti"

Pravijo še, da so se nekatere občine novoletnim ognjemetom res odpovedale, a so prepričani, da bi v Ljubljani veliki občinski ognjemet nadomestili še številčnejši zasebni ognjemeti, ki so brez certifikatov in bolj škodljivi za okolje. Praviloma ti zasebni ognjemeti tudi trajajo dlje kot ognjemet z Ljubljanskega gradu.

V Mariboru ob polnoči brez spektakla

V Mariboru, drugem največjem slovenskem mestu, bo vstop v leto 2020 potekal brez občinskega ognjemeta. Občina, kot že nekaj let, tudi letos ne bo organizatorica ali plačnica silvestrskega ognjemeta, so nam sporočili iz Maribora.

"Zavedamo se negativnih vplivov ognjemetov na ljudi, živali in okolje. Uporaba pirotehničnih sredstev povzroča čezmerno obremenitev okolja z delci PM10 in s hrupom, oboje ima izrazito negativen vpliv na zdravje ljudi in živali. Zato mariborska občina že nekaj let ni plačnica ali organizatorica ognjemetov," pojasnjujejo.

Foto: Visit Maribor

Bodo pa v Mariboru, podobno kot v preostalih slovenskih mestih, ob polnoči nebo razsvetlili manjši zasebni ognjemeti. Običajno sta veliki ognjemet v štajerski prestolnici pripravila Večer in Nova KBM, ki pa sta že lani sredstva raje namenila v dobrodelne namene.

Celje

V Celju že več let ne pripravljajo ognjemeta, so nam sporočili iz občine.

Kranj

V Kranju bodo ob polnoči novo leto pozdravili s padajočimi konfeti, ki so iz biorazgradljivega materiala. "Ognjemeta v Kranju ne prirejamo že od leta 2013 in zanj tudi ne planiramo sredstev v proračunu. Pred sedmimi leti smo se odzvali pozivom, da veselo in čarobno silvestrsko vzdušje pričaramo z drugačnimi elementi, ki so okolju bolj prijazni od klasičnega ognjemeta."

Murska Sobota

Vstop v novo leto bodo z ognjemetom pospremili v Murski Soboti, zanj bodo odšteli 1.800 evrov bruto.

Piran

V piranski občini ognjemeta za polnoč ne bo. Bodo pa nebo razsvetlili v Portorožu 1. januarja zvečer. Potekal bo z osrednjega pomola na portoroški plaži. Ognjemet bo spremljala glasba, s tem namenom bo plaža ozvočena. Za ognjemet in ozvočenje bodo odšteli 11 tisoč evrov.

"Ognjemeta v Portorožu se vsako leto udeleži več kot osem tisoč obiskovalcev. To je čas polno zasedenih hotelov, med hotelskimi gosti pa je veliko takšnih, ki tradicionalni portoroški ognjemet pričakujejo in si ga z navdušenjem ogledajo. Zaradi tega večina hotelirjev umešča ognjemet v silvestrske aranžmaje," svojo odločitev pojasnjujejo na občini Piran.

Dodajajo, da bodo portoroške rakete tudi letos iz biorazgradljivih materialov in da bodo izdelane v skladu z veljavno zakonodajo EU. "Glede na dostopne podatke Arso o onesnaženosti zraka ocenjujemo, da naš novoletni ognjemet ne vpliva bistveno na onesnaženost zraka z delci oziroma je ta kratkotrajna in ne vpliva na raven dnevne onesnaženosti zraka." Hkrati izpostavljajo, da uporabi preostalih pirotehničnih sredstev, kot so petarde, niso naklonjeni, saj nimajo pozitivnega vpliva na turizem.

Velenje

Ognjemeta prav tako ne bo v Velenju, kjer bo sicer obiskovalce na Titovem trgu zabavala skupina Pop Design. Sredstev za ognjemet v Velenju že dve leti zaporedoma za ta namen niso planirali v občinskem proračunu.

"Leta 2017 smo namesto organizacije ognjemeta raje namenili pet tisoč evrov Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske za nakup novega kombiniranega vozila. Leta 2016 smo namesto ognjemeta sredstva v višini deset tisoč evrov namenili za nakup novega otroškega igrala na Velenjski plaži, ki je prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami. Leta 2015 pa smo namesto ognjemeta nakupili 3D-tiskalnike za vse velenjske osnovne šole in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje," dodajajo na občini.

Foto: Ana Kovač

Dodajajo, da tudi v prihodnje sredstev za ognjemet ne načrtujejo in bodo ta sredstva raje namenili za druge, za okolje in ljudi bolj prijazne trajnostne projekte.

Ptuj

Na Ptuju tudi letos ne bodo organizirali ognjemeta, ne ob praznovanju novega leta, niti ob kakršnikoli drugi priložnosti. Kot so povedali, so bili odzivi občanov na lansko odpoved ognjemeta povečini pozitivni, sredstva, predvidena za nakup pirotehničnih sredstev, pa so namenili osnovnim šolam na območju Mestne občine Ptuj. Letos bodo sredstva namenili za starejše občane. "Zdi se nam prav, da smo okoljsko osveščeni, da ne vznemirjamo otrok, starejših in živali, k temu pa spodbujamo tudi naše občane," pravijo na občini.

Novo mesto

V Novem mestu novoletnega ognjemeta že vrsto let ne pripravljajo. "Razlog za to je predvsem skrb za okolje. S takšnim ravnanjem sledimo tudi usmeritvi agencije za okolje, ki občine že več let poziva, naj se odpovejo ognjemetom. Tako je naše silvestrovanje prijaznejše tudi za mlajše otroke, starejše in hišne ljubljenčke."

Dodajajo, da k podobnemu ravnanju vsako leto spodbujajo tudi občane. "Opažamo, da se ozaveščenost občanov o negativnih vplivih uporabe pirotehnike povečuje, tako da je vsako leto zaznati manj pirotehnike. Prihranjena sredstva se porabijo za različne namene (sredstva se npr. v sklopu sofinanciranja programov društev in organizacij porabijo za njihove programe itd.)."

Nova Gorica

Tudi v Novi Gorici letos ob polnoči ne bo ognjemeta. Kot so pojasnili na občini, bodo sredstva raje namenili za brezplačni novoletni program.