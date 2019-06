Ogromna toča klestila po državi: poškodovani avtomobili in strehe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neurja s točo so v torek zvečer največ škode povzročila v južnem delu Slovenije. Največ škode je toča povzročila v Občini Kočevje v naseljih Dol, Predgrad, Brezovica pri Predgradu, Jelenja vas, Kralji in Livold, v Občini Črnomelj pa v naseljih Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Gorenja Podgora, Dolenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas in Močile.

Ponekod je toča dosegla premer med petimi in 11 centimetri. V okolici Ribnice je toča presegla premer kokošjega jajca. O toči so poročali tudi z drugih koncev Slovenije: Grosupljega, Kočevja, Bohinja, Podbrda, Sodražice in Blok. Toča je poškodovala tudi številne avtomobile.

Kot so danes sporočili iz državnega centra za obveščanje, je toča povzročila nekaj škode tudi v občinah Ribnica in Sodražica, je poročal STA.

Tako je bilo v Poljanski dolini ob Kolpi:

Pri Višnji Gori se je pojavil lijakast oblak:

Na Veliki Loki v Občini Trebnje je strela udarila v stanovanjsko hišo. Požara ni povzročila, je pa poškodovala streho in električno napeljavo. V kraju Pijovci v Občini Šmarje pri Jelšah pa je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju.

Pri odpravljanju posledic neurij je bilo aktiviranih skupaj 77 prostovoljnih gasilskih društev in dve poklicni enoti.

Iz karte udarov strel lahko razberemo, kjer je bilo danes najbolj pestro. Najhuje je bilo med Ljubljano in Belo Krajino. Izjemno močna nevihta z debelo točo, ki je lokalno dosegala premer med 5 in 10 cm, je ponekod povzročila ogromno škodo.



udari strel (-24h)

Vir: lightningmaps pic.twitter.com/3Un20lmhTb — Neurje.Si (@NeurjeSi) June 11, 2019

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo pretežno jasno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Pihal bo šibek južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo sončno in vroče.