Vročino bodo popoldne prekinile močnejše nevihte #video

Vremenoslovci opozarjajo, da bodo vročino sredi dneva, popoldne in zvečer prekinile močnejše nevihte z nalivi in točo.

Danes bo sprva precej sončno, na zahodu pa bo spremenljivo oblačno, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso). Čez dan bo povsod več spremenljive oblačnosti, sredi dneva, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Kakšna bo mogoča tudi ponoči. Pihal bo šibak jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Jutri bo pretežno jasno, popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Pihal bo šibak južni do vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo sončno in vroče. Nevihte bodo malo verjetne.