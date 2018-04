Ker so rešili prekmurskega Juda, bo pet Slovencev dobilo prestižen naziv

Muzej spomina na holokavst Jad Vašem iz Jeruzalema je Aleksandru in Agnes Žilavec iz Andrejcev ter Jožefu, Francu in Mariji Fartelj iz Tešanovcev podelil naziv pravičniki med narodi, ker so v letih 1944 in 1945 rešili prekmurskega Juda Mirka Hiršla. Slovesna razglasitev bo danes v gradu Murska Sobota, kjer bodo plakete prevzeli njihovi potomci.

Na prireditvi, ki se začenja ob 17. uri v salonu gradu Murska Sobota, bo plakete potomcem pravičnikov izročil izraelski veleposlanik v Sloveniji Ejal Sela.

Prizadevanja za podelitev mednarodnega naziva omenjenim rešiteljem Mirka Hiršla so trajala šest let, Sinagoga Maribor pa je predlagala skupno devet imen, za pet od teh je izraelsko vrhovno sodišče odločilo, da so upravičeni do naziva, je povedal direktor centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor Boris Hajdinjak. Dodal je, da je prav danes obletnica, ko se je 26. aprila 1944 začelo skrivanje Mirka Hiršla.

Pravičniki med drugo svetovno vojno na lastno pobudo pomagali Judom

Po drugi svetovni vojni je država Izrael, ki je nastala 14. maja 1948, zaradi reševanja judovskih življenj za pravičnike med narodi razglasila tudi nekatere Slovence. Pravičniki niso Judje, so pa pred in med drugo svetovno vojno na lastno pobudo pomagali Judom ter zaradi tega tvegali svoja življenja in se izpostavljali nevarnosti pregona.

Priznanje podeljuje muzej spomina na holokavst Jad Vašem v Jeruzalemu. Doslej so bili zaradi svojih del za pravičnike med narodi razglašeni naslednji Slovenci: Ivan Breskvar, Elizabeta Horvat, Mihael in Ema Rožanc, Zora Pičulin, France Punčuh, Andrej Tumpej, Uroš Žun, Ivan in Ljubica Župančič. Na seznamu Jad Vašema je še nekaj Slovencev, a na listah drugih nekdanjih jugoslovanskih republik.