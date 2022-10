Ker drva niso zagorela, jih je polil z bencinom

Ljubljanske policiste so v četrtek zvečer obvestili o požaru v objektu na območju Zagorja. Tam so ugotovili, da je občan želel zakuriti v peči na trda goriva, ker pa mu to ni uspelo, je drva polil z bencinom. Zaradi opeklin je končal pri zdravniku.

Policiste so o požaru na območju Zagorja obvestili okoli 21. ure. Občan je bil pri kurjenju drv v peči neuspešen, zato jih je polil z bencinom, a pri prižiganju ognja so poleg zagoreli tudi bencinski hlapi.

Ogenj zajel še druge predmete

Požar se je razširil še na druge predmete v prostoru. Moški je požar skušal sicer pogasiti, vendar je pri tem dobil tudi lažje opekline na rokah. Reševalci so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Drugi stanovalci v objektu niso bili poškodovani, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave, kjer še zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

"Ker se je kurilna sezona že začela, vse opozarjamo na previdnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja in na redno pregledovanje dimniških tuljav. Še posebej je pri tem nevarna uporaba kakršnihkoli dodatnih vnetljivih snovi, saj niso namenjene takšni uporabi, prav tako pa je nevarno shranjevanje, še posebej tekočih in plinastih vnetljivih snovi, v neprimernih posodah in v bližini naprav, ki delujejo na odprti ogenj," so ob tem še opozorili pri policiji.