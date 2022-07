Pet najpogostejših nezgod na dopustu

Nihče si ne želi predčasno prekiniti težko pričakovanega dopusta zaradi nezgode, ki bi se ji lahko celo izognil. Dopust večina preživlja v družbi svojih najbližjih, zato je vsakršen odmik od družine, morda tudi sonca, morja in sproščujočih poletnih vibracij nezaželen ter lahko negativno vpliva na preostanek dopusta. Preverili smo, katere nezgode so najpogostejše, kako se jim izogniti in kaj je priporočljivo imeti s seboj na dopustu, da boste lažje, predvsem pa pravilno oskrbeli morebitne odrgnine , praske ali druge rane ter si tako prihranili obisk pri zdravniku.

Zdrsi in padci so na dopustu pogostejši kot doma

Čeprav bi si lahko mislili, da padci in zdrsi na dopustu niso nič manj pogosti kot v drugih delih leta, v resnici ni tako. Čudovita pokrajina, izjemni razgledi, snemanje najbližjih, poziranje za všečne selfije, vse to lahko manjša našo pozornost na tla pod nogami ter vodi do padcev in poškodb. Če dodamo neravne talne obloge, mokra tla in norčije ob bazenu, je nevarnost zdrsa še toliko večja. Tudi alkohol se v vročih dneh bolje absorbira v naše telo, zato previdno, saj je tudi opitost lahko povzročitelj marsikaterega nerodnega padca, zato raje posegajte po nealkoholnih pijačah.

Dermatološko pršilo za rane Cicatridina Ko pa se vseeno zgodi poškodba, je treba za rano ustrezno poskrbeti, saj vam to lahko prihrani kasnejši obisk pri zdravniku zaradi morebitnih posledic neustrezno oskrbljene rane, čeprav gre le za odrgnino ali prasko. Celjenje odrgnin, raztrganin, opeklin, celo kirurških ran, preležanin in diabetičnih ran pospeši mazilo za rane Cicatridina, ki preprečuje tudi nadaljnjo okužbo ran.

Mazilo za rane Cicatridina se uporablja tudi za preprečevanje nastanka novih in glajenje starih brazgotin, saj spodbudi delitev kožnih celic, uporablja pa se celo za zunanjo rabo v ginekologiji (pri vaginalni atrofiji, odrgninah, epiziotomiji, carskem rezu, intertrigu intimnih mest …). Mazilo Cicatridina izboljša in pospeši obnovo kožnega tkiva in občutno skrajša čas celjenja, hkrati pa zmanjšuje brazgotinjenje. Nima lokalnih ali sistemskih stranskih učinkov. Medsebojno učinkovanje z drugimi zdravili ni znano. Uporaba je praktična in preprosta, ne moremo ga predozirati in lahko ga uporabljamo dolgotrajno.

Poskrbite za sončne opekline, da ne bodo kratile vašega spanca

Gel za rane ActiMaris

Čeprav večina ljudi še kako dobro ve, da je treba, ko je sonce najvišje na nebu, ostati v senci oziroma se izogibati sončnim žarkom, se številni tega težko držijo. Sonce, morje in plaža vabijo, zato je poleti pomembno, da uporabljamo ustrezno sončno kremo z UVA- ter UVB-zaščito, ki jo je treba nanesti večkrat dnevno. Čeprav je krema za sončenje vodoodporna, se zaščita kože po kopanju v vodi zmanjša, zato je po vsakem stiku z vodo priporočljiv nov nanos sončne kreme. Kljub razširjenosti informacij o pomenu varovanja kože pred sončnimi žarki, pa so sončne opekline na dopustu pogoste. Kako pogoste, vam pove že hiter pregled plaže, kjer lahko vidite številne posameznike s pordelo kožo, ki potrebuje ustrezno oskrbo.

Gel za rane ActiMaris je odlična izbira za zdravljenje manjših razdraženih ali vnetih predelov kože in sluznice. Uporablja se za čiščenje, zmanjševanje oteklin, vlaženje in dekontaminacijo tako termičnih in kemičnih ran (opekline prve in druge stopnje) kot tudi akutnih mehanskih ran in celo pooperativnih ter kroničnih ran. Gel za rane ActiMaris lahko uporabite kot samostojno mazilo za rane ali pa v kombinaciji s preostalimi sodobnimi mazili za rane.

Gel ActiMaris je na voljo v trgovini Medic-UM STORE. je na

Več aktivnosti povečuje tudi število nezgod

Univerzalni obliži VitaHealth

Počitnice so veliko več kot zgolj poležavanje na plaži. Številni radi preizkušajo nove aktivnosti ali pa se podajajo na raziskovanje novih krajev v okolici. Tako zaradi nepoznavanja terena kot tudi morebitne slabše športne pripravljenosti se lahko hitro zgodijo poškodbe. Tudi še neuhojena poletna obutev, še posebej takšna, ki se nosi brez nogavic, lahko povzroči nastanek žuljev, ki sicer ne predstavljajo resnejše težave, so pa lahko zelo neprijetni. Ko govorimo o površinskih odprtih ranah, tudi žuljih, jih je treba zaščititi, zato je priporočljivo imeti vedno pri roki univerzalni kompet obližev, še posebej poleti pa vam lahko prav pridejo tudi transparentni vodoodporni obliži, ki jih lahko hranite kar v denarnici.

Paket obližev VitaHealth vsebuje obliže različnih oblik in velikosti, kar vam omogoča, da imate vedno pri roki obliž, primeren za vsakršno rano, ki bo tako obvarovana pred kontaminacijo. Transparentni obliži poleg vodoodpornosti s svojo prozorno strukturo omogočajo opazovanje površine na področju nanosa, medtem ko blazinica iz zračne tkanine zagotavlja popolno udobje in pospešuje proces celjenja rane.

Transparentni obliži VitaHealth

Pazljivo pri pripravi hrane

Pikniki in žar so zvesti spremljevalci poletja, tako na dopustu kot tudi doma. Posedanje in klepet s prijatelji v varnem zavetju sence ob hladni pijači sta še kako mamljiva. Vonj po na žaru pripravljenih slastnih jedeh bo hitro na druženje privabil še sosede. A tudi to sproščeno posedanje ob dobri hrani in pijači zahteva previdnostne ukrepe. Opekline ob peki na žaru se navadno nanašajo na predele rok. Pogosto pa se med razigranim tekom v bližini žara opečejo tudi otroci.

Tovrstne opekline spadajo med termične opekline. Za njihovo blaženje lahko uporabite že omenjeno mazilo Cicatridina ali gel ActiMaris, za prvo oskrbo pa bo najprimernejša rešitev opeklinska obloga Burnshield, ki bo rano ohladila, razkužila in zaščitila pred zunanjimi vplivi ter hitro olajšala bolečino. Ppeklinske obloge Burnshield preprečujejo izsušitev kože in pospešujejo celjenje opeklinskih ran. Uporaba obloge je preprosta, saj jo enostavno položite na prizadeto območje kože. Obloga se popolnoma prilagodi rani in jo v celoti prekrije ter tako deluje kot naravna zaščita. Poskrbite le, da bo opeklinska obloga ustrezala velikosti vaše opekline. Vse opeklinske obloge Burnshield zmanjšujejo možnost brazgotin in so varne za uporabo pri otrocih. Za manjše opekline bo zadoščal že hidrogel sprej Burnshield za opekline, ki bo prav tako prinesel prijetno hlajenje in pospešil celjenje rane.

Hidrogel sprej Burnshield za opekline