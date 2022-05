V UKC dva moška z opeklinami po vsem telesu v smrtni nevarnosti #video

V požaru po eksploziji v kemični tovarni Melamin v Kočevju je bilo po zadnjih informacijah poškodovanih šest ljudi, pet so jih oskrbeli v kočevskem zdravstvenem domu, dva s hujšimi opeklinami pa so prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, enega s helikopterjem. "Življenji obeh moških sta ogroženi, utrpela sta hude opekline po vsem telesu in odstotek opeklin je visok. Eno osebo so identificirali, gre za mlajšega moškega, druge osebe še niso identificirali," je v izjavi pojasnil vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc.