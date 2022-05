Okoli 8.35 je odjeknila eksplozija v podjetju Melamin v središču Kočevja. Pet oseb, ki so jih pogrešali takoj po nesreči, en zaposleni v podjetju Melamin in štirje zunanji izvajalci, so najverjetneje umrle, je popoldne povedal direktor Melamina Srečko Štefanič.. Eksplozija naj bi bila namreč tako huda, da možnosti za preživetje tako rekoč niso imeli. Poškodovanih je bilo sicer več drugih oseb. Nekaj so jih oskrbeli v zdravstvenem domu v Kočevju, dva huje poškodovana pa so prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC). Njuni življenju zaradi izredno hudih opeklin še visita na nitki.

Župan Prebilič pozval k vrnitvi v normalno življenje, Melamin obljublja povračilo škode



Kočevski župan Vladimir Prebilič je po požaru v Melaminu, ki ga je označil kot največjo dosedanjo tragedijo v Kočevju, pozval k nadaljevanju običajnega življenja, kolikor je to le mogoče. Napovedal je povrnitev škode prebivalcem, ki je nastala na širšem območju ob podjetju, kar je potrdil tudi direktor Melamina Srečko Štefanič.



Po besedah Prebiliča bodo obravnavali vso škodo, ki je nastala prebivalcem v širšem pasu okoli podjetja, tako na objektih kot avtomobilih. Popis bo stekel najverjetneje že v petek, zato naj "ljudje ne bodo prestrašeni, da bodo ostali brez česarkoli".



Tudi direktor Melamina Štefanič je poudaril, da ima podjetje zavarovanje za tovrstne dogodke ter da bodo vso škodo ustrezno obravnavali in reševali.

V ozračju ni nevarnih snovi

Gasilci trenutno nadzorujejo stanje in temperaturo porušene konstrukcije, ki se mora še ohladiti, da bodo lahko dostopali do mesta, kjer naj bi bili pogrešani. Ti sicer niso zaposleni v Melaminu, ampak so zunanji izvajalci.

Medtem so znani tudi prvi podatki analize ekološkega laboratorija z mobilno enote (ELME). Kot je na Twitterju sporočila uprava za zaščito in reševanje, v ozračju ni nevarnih snovi, le delci saj in dima. Pregled požarne vode, ki se shranjuje na območju podjetja, še poteka.

Do eksplozije je prišlo okoli 8.30. Eksplodiralo je na pritekališču, kamor so dostavili cisterne surovine, šlo je za snov epiklorhidrin.

Melamin je kemično podjetje, ki spada med obrate večjega tveganja za okolje, katerega glavna dejavnost je proizvodnja plastičnih mas, barv, lakov in podobnih premazov ter drugih kemičnih izdelkov. Ustanovljeno je bilo leta 1954 v Kočevju in po podatkih iz konca leta 2021 zaposluje 194 delavcev.

Kočevski župan Vladimir Prebilič, direktor družbe Melamin Srečko Štefanič in poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin so ob 11. uri v izjavi za medije podali prve znane informacije o nesreči v podjetju Melamin.

Prebilič: Nesreča na okolje ne bo imela velikega vpliva

"Zgodila se je delovna nesreča. Štiri osebe so še pogrešane. Gre za zunanje izvajalce podjetja Melamin, medtem ko so bile druge osebe že prepeljane v klinični center v Ljubljani. Opečene so štiri osebe, ranjenih je še približno deset ljudi, a podatki še niso končni. Prišlo je do delovne nesreče, ki zelo velikih vplivov na okolje ne bo imela," je dopoldan pojasnil kočevski župan Vladimir Prebilič. Ob tem je prebivalce Kočevja pozval, naj ne zapuščajo svojih domov, če to ni nujno potrebno. Če bodo to počeli, pa jim vsaj za zdaj svetujejo uporabo zaščitnih mask.

"Vsi sistemi so reagirali maksimalno učinkovito. Gasilci so bili nemudoma na lokaciji in lokalizirali požar. Vsi varovalni sistemi na podjetju so delovali tako, kot smo načrtovali. Na Kočevskem smo imeli več vaj za takšno situacijo in za zdaj so stvari pod nadzorom," je še poudaril župan.

Direktor podjetja: Nihče od zaposlenih ni pogrešan, iščemo štiri zunanje izvajalce

"Nikoli v življenju si nisem mislil, da bo prišlo do tega dogodka, vendar je prišlo. Danes zjutraj ob 8.30 je prišlo do eksplozije na pretakališču, kamor je prišla cisterna s snovjo. Zakaj je prišlo do eksplozije, še raziskujemo. Takoj po eksploziji so sistemi odreagirali tako, kot smo predvidevali. Vse službe, gasilci, zdravstvene službe so v najkrajšem možnem času prišle na kraj in omejile požar. Kar se tiče zaposlenih, ni nihče pogrešan," je povedal direktor družbe Melamin Srečko Štefanič.

Po njegovih besedah so ustrezne službe z droni posnele situacijo na samem podjetju in ugotovile, da temperatura nikjer ne narašča in da so žarišča povsod omejena ter da nevarnosti za nadaljnje eksplozije ni.

Po popoldanski tiskovni konferenci predstavnikov podjetja je jasno, da so v nesreči najverjetneje umrli štirje zunanji izvajalci in en zaposleni v podjetju.

Gasilci v nekaj minutah na kraju požara

Poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je povedal, da so aktivirali vse kočevske gasilske enote, ki jim je požar uspelo omejiti, in je tako pod nadzorom. "Trenutno je na sami lokaciji 150 gasilcev. Imamo še eno večje požarno območje, to je elektrosoba, do katere še ne moremo priti. Cisterna, ki je bila vzrok za samo eksplozijo, je že eno uro pod nadzorom. Aktivirana je bila enota mobilnega laboratorija, na terenu so požarna inšpekcija in predstavniki Arsa, ki opravljajo meritve," je v izjavi pojasnil Behin in dodal, da črn dim, ki se vali po Kočevju, ni posledica gorenja nevarnih snovi. Predlagali bodo tudi analizo zemljine, kar ni bilo narejeno po požaru v Kemisu, je spomnil.

Preventivno je bila aktivirana tudi enota Slovenske vojske.

Pri odpravi posledic požara v Kočevju so med prvimi pomagali tudi pripadniki Enote za specialno delovanje in helikopter SV, skladno z zahtevami, ki so prišle iz Centra za obveščanje RS. pic.twitter.com/3E6rzpwzP3 — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) May 12, 2022

"Prišlo je do več kot resnega dogodka, a trenutno imamo zadeve pod nadzorom. Še vedno iščemo pogrešane. Do objekta, v katerem se po informacijah nahajajo, to je v enem izmed kontejnerjev, zaradi visokih temperatur ne moremo. Situacija res ni lepa," je pojasnil Behin.

Ob požaru so bili nemudoma aktivirani tudi vsi resursi kočevskega zdravstvenega doma (ZD), ekipe so v dogovoru z gasilci tako odšle na teren, je pojasnil direktor ZD Gregor Košir. Dva huje poškodovana so prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC), kjer so sprva aktivirali načrt za množične nesreče.

Naknadno so na Twitterju sporočili, da so zaradi nesreče v Kočevju znižali stopnjo pripravljenosti.

V UKCL smo znižali stopnjo pripravljenosti, zaradi nesreče v Kočevju. Podatki se spreminjajo, zdaj kaže, da bo v UKCL pomoč potrebovalo manj oseb, kot smo poročali, saj so jih oskrbeli v Kočevju. Izjava za medije je predvidena po drugi uri. — UKC Ljubljana (@ukclj) May 12, 2022

"Vse se je streslo"

Kot so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je zgradba podjetja hudo poškodovana, popokala so tudi okna v okolici eksplozije.

Po pričevanjih očividcev se je v trenutku eksplozije vse streslo. Novinarka Nataša Briški je na Twitterju delila spodnjo fotografijo.

Ojej, v Melaminu v Kočevju huda eksplozija. Vse je streslo. Groza!



Foto via FB. pic.twitter.com/zJEjcyCUkl — NATAŠA BRIŠKI (@DC43) May 12, 2022

Ob nesreči se je na Twitterju odzval tudi premier Janez Janša.

Vse potrebne sile za pomoč poškodovanim, omejitev posledic nesreče in zavarovanje prebivalstva in okolja so aktivirane. Ukrepe usklajuje Civilna zaščita @URS_ZR. Vsi dejavniki vseh nivojev potrebne informacije in navodila dobijo od njih. Prioriteta življenja in zdravje ljudi. https://t.co/mnsPHOPZrS — Janez Janša (@JJansaSDS) May 12, 2022

Požar je pogašen

Močni eksploziji je sledil požar, iz kemične tovarne Melamin se vali velik oblak dima. Po informacijah uprave za zaščito in reševanje je požar pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje. Trenutno poteka gašenje manjših žarišč, je povedal predsednik PGD Kočevje Igor Kalinič.

Poleg gasilskih enot so aktivirane tudi zdravstvene enote, ekološki laboratorij z mobilno enoto, pa tudi helikopterska pomoč.

Glavna cesta skozi Kočevje je zaradi intervencije trenutno zaprta, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Obvoz je po lokalnih cestah. Promet preusmerja policija.

Opozorilo: Zaprite okna in ostanite doma

Policisti vsem prebivalcem v okolici svetujejo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, dokler traja intervencija. Prav tako naj se ne približujejo kraju dogodka.

Spodaj si lahko ogledate natančno lokacijo eksplozije.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na spletni strani objavil napotke za ravnanje ob požaru. Prebivalce pozivajo, da upoštevajo priporočila ekip za reševanje oz. uprave za zaščito in reševanje. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.