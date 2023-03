Kaže, da bomo po plačilu spet sprejemali račune

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za finance poslancem predlaga, naj še enkrat potrdijo novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, na katero je državni svet zaradi glob za primer neprevzema računa izglasoval odložilni veto. Tokrat bo potrebnih najmanj 46 glasov in glede na glasovanje odbora so ti zagotovljeni. Državni svet meni, da bi morala biti odločitev o prevzemu računa prepuščena kupcu.

DZ je novelo zakona o davčnem potrjevanju računov sprejel na februarski seji. V njej je med drugim določeno, da mora zavezanec pri gotovinskem poslovanju za prodano blago oz. opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa ga mora zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Če tega ne stori, mu grozi globa 40 evrov.

Državnemu svetu se zdi to nesprejemljivo. "Odločitev o prevzemu računa mora biti v celoti prepuščena kupcu, ki bo sam presojal o tem, ali bo na primer ob nakupu blaga zaradi poznejšega uveljavljanja garancijskih pogojev zahteval račun," je dejal državni svetnik Leopold Pogačar.

Vlada: Pri noveli gre za zagotavljanje varnosti kupca

Prav tako državnih svetnikov ni prepričala argumentacija vlade, da so bila v zdajšnji ureditvi, kjer izdaja in izročitev računa ni obvezna, zaznana tveganja na področju pravic potrošnikov, ter da ne gre le za nadzor, pač pa tudi za zagotavljanje varnosti kupca. "Skrb za varstvo koristi kupcev je mogoče izraziti in uveljaviti tudi brez izrekanja nesorazmernih glob za praviloma majhne prekrške z nizkimi zneski na računu," je menil Pogačar.

Da obveznosti izročanja računa kupcu ni treba pisati v zakon, se strinjajo tudi v SDS. "Nobene potrebe ni, da kupce obremenjujemo s tem, kajti naloga prodajalca je izdati račun, naloga kupca pa ta račun plačati. Kaznovalni del je povsem nepotreben," je dejal Rado Gladek (SDS).

Obveznost prevzema računa je osveščevalnega značaja

Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je pojasnil, da je obveznost prevzema računa za kupca predvsem osveščevalnega značaja. Pred leti, ko je ta obveznost že veljala, je bilo opravljenih več tisoč nadzorov in vedno so bila izrečena izključno opozorila, je povedal. A če je določba o globi zapisana v zakonu, se mu zdi opozorilo morda nekoliko bolj učinkovito. Ob tem je izpostavil, da je lahko račun tako v papirni kot elektronski obliki.

Tudi Monika Pekošak (Svoboda) je dejala, da je ta obveznost, ko je pred leti veljala, pozitivno vplivala na številne vidike. Predvsem sta se povečala število izdanih računov in višina prometa pri zavezancih, posledično pa tudi plačani davki. Ko so določbo o obveznem izročanju računa kupcu v začetku lanskega leta izbrisali, se je stanje po njenih besedah močno poslabšalo, pri nekaterih zavezancih se je število izdanih računov zmanjšalo tudi za 25 odstotkov.

DZ ima vnovično glasovanje o predlogu novele zakona o davčnem potrjevanju računov na dnevnem redu marčne seje, ki se začne v ponedeljek. Na februarski seji je za glasovalo 48 poslancev koalicije in narodnosti, nasprotovali so ji v opoziciji.