Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o finančni upravi

DS je na izredni seji na predlog skupine lokalnih interesov z 28 glasovi za in dvema proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o finančni upravi. Svetnike je zmotila možnost uporabe sredstev za tajno sledenje zgolj na podlagi odločitve predstojnika Fursa in brez zunanje kontrole. V DZ bo za vnovično sprejetje novele potrebnih vsaj 46 glasov.

Kot je v imenu predlagateljev odložilnega veta na današnji izredni seji DS, prvi v novi sestavi, pojasnil državni svetnik Andrej Poglajen, novela zakona glede na prvotni pomen, to je, "da se slovenska zakonodaja uskladi z zakonodajo EU z namenom preprostejšega pretoka blaga ter storitev", prinaša številne problematične rešitve.

Po njegovih besedah je sicer najbolj problematičen del novele, ki predvideva, da se lahko pri opravljanju finančne preiskave pridobiva podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov, pri čemer bi se prikrito sledenje uporabljalo zgolj na podlagi odločitve pooblaščene osebe Finančne uprave RS (Furs) oziroma generalnega direktorja in brez kakršnekoli zunanje kontrole. "Jasni pogoji za uporabo tega instrumenta v zakonu niso podani," je podčrtal državni svetnik.

Na ta način "pride do nesorazmernih posegov v človekove pravice", je menil. "Glede na sodno prakso, tudi mednarodno, je za vsak tak poseg v zasebnost potrebna predhodna odobritev sodne veje oblasti," je dodal.

Božič: Odločanje o uporabi sredstev bo dvostopenjsko

Državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič je tovrstne pomisleke zavrnil. Ponovil je, da so za uporabo sledilnih naprav predvidene številne varovalke, ki zagotavljajo, da se bo ukrep uporabljal kar najmanj in na način, ki preprečuje posege v zasebnost posameznika.

Odločanje o uporabi teh sredstev bo dvostopenjsko, je spomnil. Uporabo bi predlagal specializirani inšpektor, odobril pa bi jo lahko le generalni direktor Fursa, je pojasnil.

DZ je novelo potrdil pretekli četrtek

Vztrajal je tudi, da zakon predvideva sledenje blagu oziroma preiskovanju in odkrivanju najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost, ki lahko močno prizadenejo državni proračun, ne ljudem. Če bi se sledilo osebam, bi sledile sorazmerne posledice, saj bi bilo to v nasprotju z zakonom, je zatrdil. Druge države te rešitve že uporabljajo, je še argumentiral.

Novela zakona sicer predvideva tudi nekatere druge novosti, med drugim odpravo nekaterih določb, zapisanih v zakon marca letos. Z njo se znova uvaja trajni mandat za direktorje finančnih uradov, odpravljata pa se kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih in ukrep dodelitve zadeve drugemu inšpektorju v primeru kršitve vodenja in odločanja posameznega postopka.

DZ je novelo potrdil minuli četrtek, in sicer zgolj z glasovi poslancev Svobode. V SD in Levici so se namreč zaradi po njihovih besedah vprašljivega sledenja pri glasovanju vzdržali, opozicija pa je bila proti.