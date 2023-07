Katere zdravstvene storitve je vlada uvrstila na pomemben seznam?

Plačilo po realizaciji oziroma brez količinskih omejitev bo po sprejeti vladni uredbi veljalo za tiste specialistično-ambulantne dejavnosti oziroma storitve, kjer število čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po podatkih NIJZ na dan 1. junij 2023 presega 1500 oseb.

Enak kriterij za plačilo po realizaciji bo po uredbi veljal tudi za programe v bolnišnični dejavnosti, in sicer za endoprotezo kolka in kolena ter operacijo kile.

»Da bi povečali dostopnosti do zdravstvenega varstva, zaradi velikega števila čakajočih pacientov vlada predlaga plačilo dejavnosti po realizaciji tudi za zobozdravstveno protetiko, gastroenteorologijo in pediatrijo. Z uredbo se ureja tudi plačilo prvih pregledov za oromaksilofacialne preglede, alergološke preglede (tudi za otroke) ter pulmološke preglede otrok. Zaradi obsežnega števila čakajočih pacientov se predlaga plačilo tudi za celotno dejavnost fizioterapije,« so po dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za zdravje.

Z novelo zakona spreli način financiranja

Kot so še dodali, v seznam zdravstvenih storitev niso vključene specialistično-ambulantne dejavnosti, bolnišnične storitve in prvi pregledi, ki so v skladu z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2023 že plačane po realizaciji in bodo tako plačane tudi v prihodnje.

Uredba sicer sledi noveli interventnega zakona o ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema, ki jo je državni zbor sprejel konec junija in po kateri država za skrajševanje čakalnih dob ne bo več plačevala vseh opravljenih zdravstvenih storitev brez količinskih omejitev, kot je počela od septembra lani, temveč bo plačilo po realizaciji zagotavljala le še za izbrane storitve z nedopustno dolgo čakajočimi.