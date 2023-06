Svetina zaskrbljen zaradi vse bolj nedostopnega zdravstva

Namestnica varuha Dijana Možina Zupanc, ki je v nadaljevanju vodila redno letno srečanje, je na kratko preletela glavne ugotovitve iz poročil zastopnikov. Pri tem je menila, da osebna srečanja z vodstvi bolnišnic, pogovori s svojci in mediacija pripomorejo k hitrejšemu reševanju težav pacientov, so zapisali pri Varuhu.

Zastopniki so ob tem poudarili, da je umestitev zastopništva pacientov v strategiji ministrstva za zdravje nejasna. Kot šibko so hkrati ocenili podporo njihovemu delu.

Sogovorniki so se strinjali, da bi bilo treba storiti vse za skrajšanje čakalnih dob. Prav tako so kot zelo pomembno poudarili, da bi se v sistemu e-naročanja evidentirale realne čakalne dobe, medtem ko obstoječe stanje vnaša veliko negotovosti med uporabnike. Sistem je sicer še vedno poln napak in za ljudi zelo zapleten, so menili.

Poleg tega so menili, da je usmerjanje pacientov na samoplačniške storitve zunaj javne zdravstvene mreže nepotrebno.

Zastopniki so opomnili, da se je povečalo število neopredeljenih pacientov. Varuh pa je sporočil, da njihove pobude prihajajo tudi na njegov naslov. Pobudniki navajajo, da so bili v ambulante za neopredeljene predodeljeni brez predhodnega obvestila, da je njihov zdravnik prenehal delati, je povedala Možina Zupančeva. Sogovorniki so se strinjali, da morajo takšne ambulante ostati zgolj prehodna rešitev.

Digitalizacija zdravstva premalo pripravljena za ranljive

V povezavi z nastajanjem novega zakona o dolgotrajni oskrbi je varuh kritičen do postopka sprejemanja, saj je po njegovem mnenju časovnica sprejemanja ob vseh nedorečenostih preveč zgoščena, hitenje pa prinaša tveganje za nepremišljene rešitve.

Tako zastopniki kot varuh menijo, da so koraki v smeri digitalizacije zdravstva premalo pripravljeni za ranljive. Nujno je sprejeti nacionalne standarde za kakovost programske opreme in standardizirati postopke ter uporabnike sistematično izobraževati o uporabi informacijskih tehnologij, so pozvali. Ob tem so ugotovili, da bi bilo treba opredeliti obseg osebnega stika, ki je nujen za ustrezno obravnavo pacienta.

Posebej so se ustavili pri pomanjkanju namestitvenih zmogljivosti za starejše po koncu bolnišničnega zdravljenja. Varuh Svetina že dlje časa opozarja odgovorne, da to vprašanje zahteva sistemsko rešitev, zato obžaluje, da posluha še ni.

O tem je Svetina med današnjim obiskom Onkološkega inštituta Ljubljana spregovoril tudi z njegovo strokovno direktorico Ireno Oblak. Ta je dejala, da bolniki po zdravljenju ostajajo v bolnišnici, ker potrebujejo dodatno pomoč oziroma nego, v okviru socialnovarstvenih ustanov pa zanje ni ustreznega mesta.

Varuh zato opozarja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje in za solidarno prihodnost, da je še posebej nujno, da v prehodnem obdobju do nove ureditve dolgotrajne oskrbe zagotovijo izvajanje pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva oziroma določijo natančen protokol za nameščanje hudo bolnih in starejših v institucionalno varstvo, pomoč družini na domu oziroma začasno nameščanje v negovalne bolnišnice oziroma oddelke.