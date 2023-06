Pred poslanci DZ razprava o predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva

Minister sicer polno implementacijo zakona pričakuje do začetka leta 2026. Digitalizacija zdravstva bo po njegovih besedah omogočila resnično jasno transparentno upravljanje vseh podatkov. Zakon med drugim predvideva vzpostavitev gospodarske družbe v 100-odstotni državni lasti, ki bo vzdrževala in razvijala centralni elektronski zdravstveni sistem ter zagotavljala strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Poslanci bodo razpravljali tudi o načinu upravljanja območij Natura 2000. Zahtevo za razpravo so podali v poslanski skupini SDS, kjer menijo, da se mora vlada v sodelovanju z vsemi deležniki dogovoriti o najprimernejšem načinu upravljanja teh območij. Zato predlagajo priporočila, ki bodo po njihovih navedbah omogočala kmetovanje na območju Natura 2000 brez nepotrebnih dodatnih omejitev.

Obravnavali bodo tudi ukrep v zvezi z DDV

Na dnevnem redu izredne seje DZ bo na zahtevo SDS tudi predlog spremembe zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov, s katerim v SDS predlagajo podaljšanje znižane 9,5-odstotne stopnje DDV na nekatere energente. Predlog zakona je sicer zavrnil že matični odbor DZ za finance, zato je zanj parlamentarna pot končana.

DZ bo obravnaval še predlog novele zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanje, ki so ga v parlamentarni postopek s ciljem zagotoviti večjo dostopnost do pedagoškega osebja ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti v izobraževanju vložile koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.