Odbor DZ za finance: Smo proti prodaji Športne loterije

Člani odbora DZ za finance so se na današnji nujni seji izrekli proti prodaji deleža Športne loterije. Tako opozicijski kot koalicijski poslanci so se strinjali, da bi imela prodaja tujemu skladu negativne učinke na slovenski šport, predvsem z vidika financiranja.

Sejo je zahtevala poslanska skupina SDS, saj, kot je spomnil poslanec Franc Breznik, v javnosti že nekaj časa odmeva novica, da nameravajo trije lastniki Športne loterije - Smučarska zveza Slovenije (SZS), Olimpijski komite Slovenije (OKS) in Nogometna zveza Slovenije (NZS) - svoje deleže prodati tujemu skladu.

Ob tem je bil kritičen do izjav predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, da vlada oziroma država nimata nič s prodajo deležev Športne loterije. Zakon o igrah na srečo po Breznikovih besedah namreč jasno določa pogoj soglasja ministra za finance za prodajo oziroma nakup deležev Športne loterije.

Športna loterija posredno v lasti države

Prav tako je Športna loterija v posredni lasti države, saj so njeni največji lastniki državna podjetja - Pošta Slovenije in Loterija Slovenije, vsaka s po 20-odstotnim deležem, ter SZS, OKS, tudi vsaka z 20-odstotnim deležem, NZS pa ima 17,3-odstotni delež, je poudaril Breznik.

Prodaja deležev SZS, OKS in NZS tujemu skladu bi po prepričanju SDS škodovala slovenskemu športu, predvsem z vidika financiranja. Breznik je ob tem spomnil na prodajo letalskega prevoznika Adrie Airways tujemu skladu. "Večina takšnih prodaj, se je končala porazno," je ocenil.

V SDS so zato predlagali sklep, s katerim bi odbor ministra za finance Klemena Boštjančiča pozval, da ne da soglasja k prodaji deležev Športne loterije Slovenije.

Odločitev v roku 30 dni

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah je pojasnila, da mora minister za finance o vlogi odločiti v roku 30 dni od njene vložitve, v nasprotnem primeru se smatra, da je soglasje dano. Minister, ko odloča o soglasju o prodaji delnic, upošteva zlasti kriterije, ki so določeni v zakonu o igrah na srečo. Ti med drugim vključujejo zasičenost ponudbe iger na srečo v državi, vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje, finančno boniteto oceno pravne osebe in njene izkušnje na področju prirejanja iger na srečo.

"Ministrstvo trenutno obravnava eno vlogo za pridobitev delnic Športne loterije in ponovno poudarjam, da se o vsaki vlogi odloča z vso potrebno skrbnostjo," je zagotovila.

Težave s financiranjem športa, breme pada na starše

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan je opozoril na trend manjšanja financiranja športa iz javnih sredstev v zadnjih letih. S tem, ko se umika država, pa vedno večje finančno breme pada na starše otrok, ki se želijo ukvarjati s športom.

Na vprašanje Breznika, kako se ministrstvo opredeljuje do prodaje, je Židan odgovoril, da se ministrstvo ni opredeljevalo, ker ni soglasodajalec v tej zadevi. Se bo pa zavzemalo, da bo financiranje športa še naprej varno in stabilno.

Prodaja bi oslabila moč Športne loterije

Namestnik generalnega sekretarja in poslovni direktor OKS Matic Švab, direktor SZS Uroš Zupan in Mladen Čičmir iz NZS so med razlogi za razmislek o prodaji izpostavili pretekle poskuse za liberalizacijo trga športnih stav. Po oceni Švaba in Zupana bi ta močno oslabila moč Športne loterije.

Švab je ob tem pojasnil, da je OKS do zdaj prejel eno ponudbo in da nobena odločitev še ni bila sprejeta. Potencialni kupec bo moral spoštovati vsa strateška sidra, ki jih je opredelila uprava Športne loterije, prejeta ponudba pa je prišla s strani potencialnega kupca, ki je eden glavnih igralcev na svetovnem trgu, je zagotovil.

Čičmir je medtem ocenil, da ni bojazni, da bi imela morebitna prodaja negativne posledice na slovenski šport.

Fundacija za šport ostro nasprotuje prodaji

Fundacija za šport (FŠO), ki sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev od iger na srečo, tej prodaji ostro nasprotuje. Predsednik FŠO Branko Zorman je predsedniku OKS Franju Bobincu in predsedniku SZS Enzu Smrekarju očital, da nimata mandata za pogovore o prodaji deležev.

Nasprotovanje prodaji sta izrazila tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič in direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) Borut Sever.

Proti prodaji tudi nekateri poslanci

Proti prodaji deleža Športne loterije tujemu skladu so bili tudi poslanci iz vrst koalicijskih poslanskih skupin. Monika Pekošak in Lenart Žavbi iz Svobode sta med drugim izrazila zaskrbljenost glede morebitnih negativnih posledic prodaje na družbo, predvsem z vidika zasvojenosti državljanov z igrami na srečo.

Franc Props (Svoboda) in Soniboj Knežak (SD) sta izpostavila vprašanje družbene odgovornosti lastnikov Športne loterije do skupnosti, medtem ko je Milan Jakupovič (Levica) prepričan, da s tako prodajo zadeve ne bi šle v pravo smer.

Koalicijske poslanske skupine so zato pripravile lasten predlog sklepa, da odbor za finance, med drugim zaradi izostanka celovitih analiz učinka na področje športa in invalidov, prodaje deležev Športne loterije ne podpira.

Predlagani sklep so na glasovanju podprli tudi opozicijski poslanci. Medtem ko predlagani sklep SDS ni prejel zadostne podpore.