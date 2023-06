Prometni zastoji odnesli izredno sejo izvršnega odbora OKS

OKS je v zapisu pred sejo kot glavni razlog za razmislek o prodaji Športne loterije navedel tveganja, povezana z odpiranjem trga športnih stav v Sloveniji. Kot so zatrdili, je ponujena cena dobra, prodaje pa ne bo brez zavez kupca o nadaljnjem financiranju in razvoju slovenskega športa.

Morebitna prodaja Športne loterije tujemu vlagatelju v zadnjih tednih vse bolj odmeva v javnosti in je dobila tudi politične razsežnosti. OKS namreč razmišlja o prodaji svojega 20-odstotnega deleža v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in Smučarsko zvezo Slovenije (SZS). Skupaj imajo te tri športne zveze večinski, 57-odstotni delež v edinem ponudniku športnih stav v Sloveniji.

Glede javno izraženih skrbi o nadaljnjem financiranju Fundacije za šport (FŠO) in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki se napajata iz koncesijskih dajatev iger na srečo, pri OKS odgovarjajo, da morebitna sprememba lastniške strukture Športne loterije na koncesijo ne bo vplivala.

"To je še posebej pomembno poudariti zato, ker se v zadnjem času pojavlja v javnosti napačna interpretacija tega dejstva. Lastništvo in koncesijska dajatev sta namreč popolnoma ločeni zadevi," so zavrnili trditev FŠO, da bi zaradi prodaje prišlo do zmanjšanja koncesijske dajatve.