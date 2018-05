Kako se delajo ankete v času, ko stacionarne telefone uporablja le manjšina?

Klasično anketiranje prek stacionarnih telefonov je že nekaj časa tako rekoč mrtvo. A ker so njihovi starejši uporabniki zanesljivi udeleženci volitev, ga podjetja za raziskovanje javnega mnenja še vedno uporabljajo. Za zdaj še dajejo zadovoljive rezultate, v prihodnosti pa se nanje ne bo več mogoče zanašati, je prepričan Zenel Batagelj iz Valicona.

Naročniki stacionarnih telefonov so pogosto tarča klicnih centrov, ki opravljajo trženjske raziskave. Med drugim tudi agencij za raziskovanje javnega mnenja, ki merijo utrip naklonjenosti različnim političnim strankam.

Stacionarne telefone ima vse manj volivcev

V zadnjem desetletju se število stacionarnih telefonskih priključkov fizičnih oseb znižuje. Veliko ljudi jih formalno sicer še ima, nimajo pa telefonskega aparata. A tudi če ga imajo, ga pogosto ne uporabljajo. Je anketiranja, ki vključuje samo naročnike stacionarnih telefonov ali zajema le del njih, še relevantno za napovedovanje volilnih rezultatov?

"Početje raziskovalcev javnega mnenja, ki že danes napovedujejo zmagovalca letošnjih volitev, je neodgovorno," poudarja Janja Božič Marolt iz Mediane. Foto: Planet TV "Čas in metoda zajemanja podatkov (po telefonu, spletu, v živo) zelo vplivata na politični utrip, nikakor pa iz zbranih podatkov ne moremo napovedovati zmagovalca volitev. Za napovedovanje bi potrebovali kristalno kroglo, ne pa kvalificiranih raziskovalcev javnega mnenja. Početje raziskovalcev, ki že danes napovedujejo zmagovalca letošnjih volitev, je neodgovorno," poudarja Janja Božič Marolt z Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Mlajše je na telefon težko ujeti

Nekatere agencije za raziskovanje javnega mnenja so že pred leti zaznale, da s telefonskim anketiranjem ne zajamejo populacije od 18 do 30 let.

"Anketiranje prek telefonov, tako stacionarnih kot tudi mobilnih, ni več primerno za raziskovanje javnega mnenja. Mlajše, aktivne in urbane osebe je namreč težko anketirati prek telefonskih linij oziroma jih sploh ni mogoče priklicati," pojasnjuje Zenel Batagelj iz podjetja za raziskovanje javnega mnenja Valicon.

Ob tem poudarja, da se omenjena populacija res v manjši meri udeležuje volitev, a kljub temu ne more govoriti o reprezentativnosti vzorca. Zaradi starejše populacije, ki se redno udeležujejo volitev, pa se telefonsko anketiranje še prakticira.

Zaradi neuporabnosti omenjene metode v Valiconu uporabljajo predvsem spletno anketiranje, telefonsko so za potrebe predvolilnih napovedi skorajda opustili. Spletna metoda se po njihovem mnenju tudi bistveno bolj približa situaciji na voliščih, ko državljani stojijo pred glasovnico in obkrožijo svojega favorita. Še posebej ker se tretjina volivcev odloča v zadnjih dneh oziroma tako rekoč na volišču. Gre namreč za izrazito vizualno dejanje.

Anketiranje po telefonu težje kot po spletu

Spletna metoda anketiranja se po mnenju Zenela Batagelja iz Valicona bistveno bolj približa situaciji na voliščih, ko državljani stojijo pred glasovnico in obkrožijo svojega favorita. Foto: STA "Z dobro pripravljenimi in obsežnimi paneli lahko zelo zanesljivo napovemo volilni izid," razloži Batagelj.

V ta namen v Valiconu razpolagajo z elektronskimi naslovi več deset tisoč oseb, od katerih imajo privoljenje za anketiranje. Vzorce anketiranih pripravijo že vnaprej, tako da je panel maksimalno reprezentativen. Ker je struktura oseb ustrezna, tudi uteževanje ni več potrebno.

"Bolj ko se bliža datum volitev, bolj je treba anketirance spraševati po konkretnih strankarskih listah, med katerimi se bo volivec odločal na dan volitev. Spraševanje po telefonu je zaradi velikega števila list tako skoraj nemogoče. Volivcu se tudi lahko zgodi, da na volišču želi obkrožiti želeno strankarsko listo, a ker je na njej ime osebe, ki je ne prenese, te liste ne bo obkrožil," še sklene Batagelj, ki meni, da bodo letošnje rezultate krojila predvsem predvolilna soočenja.

Poudariti je treba, da ima vsako podjetje svoje tehnike opravljanja volilnih napovedi, ki jih seveda do potankosti ne želijo razkriti.